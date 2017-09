Přestřelka v Arsenalu! Neschovávej se a prodluž, vzkázal Wright Özilovi

Na severu Londýna to dál vře. Arsenal se potácí v problémech, po nevýrazném přestupovém období načal nový ročník Premier League jedinou výhrou a dvěma porážkami, včetně blamáže 0:4 s Liverpoolem. Špatný vstup tradičního klubu nastartoval i konflikt mezi hráči a bývalými hvězdami klubu. Své rozhořčení vyjádřil i bývalý útočník Ian Wright, kterému pořádně skřípala kolečka z posledního příspěvku Mesuta Özila na sociálních sítích.

Německý záložník na Facebooku připomněl čtyřleté výročí dne, kdy přestoupil do Arsenalu, a ve vzpomínkovém příspěvku si rýpl do bývalých hráčů Gunners. "Kritika je něco, s čím se musí potýkat všichni fotbalisté, ale očekávám, že legendy se budou chovat jako legendy. Má rada pro bývalé hráče Arsenalu zni: Přestaňte mluvit a začněte podporovat!" napsal 28letý Němec.

A to pořádně rozlítilo Wrighta. Třiapadesátiletý bývalý útočník, který klub svého srdce podporuje i přes to, že má velké výhrady k jeho vedení, se do Özila pustil v živém vysílání BBC Radio 5.

"Jestli máš takové silné pocity vůči lidem kritizujícím klub, podepiš novou smlouvu, protože jsi hráč, který je pro úspěch Arsenalu důležitý," vzkázal Wright Özilovi. "Zatím se jen schováváš za to, že kontrakt nepodepsal ani Alexis Sánchez, o kterém všichni mluví. Je směšné, že takhle vystupuje hráč, který si na hřišti nevede tak dobře," nebral si servítky druhý nejlepší střelec v historii klubu.

Wrightovi leží v žaludku fakt, že se hráči ohrazují proti oprávněné kritice. "Nemluvíme přeci o týmu, co vyhrál ligu. Jistě, vyhráli jsme FA Cup a tým za to byl po právu chválen, ale teď hraje pod svoje možnosti. A nejde jenom o hráče, ale i o lidi ve vedení a trenéra, který dělá špatná rozhodnutí," řekl Wright v rádiové show.

Bývalý útočník každopádně není sám, komu vadí Özilovy výkony a chování. Německou hvězdu nešetřili ani Martin Keown nebo Emmanuel Petit, který si nemyslí, že se hráči cítí dostatečně hrdí na to, že mohou oblékat dres Arsenalu.

V průběhu reprezentační pauzy si kouč strádajícího giganta, Arséne Wenger, našel čas na rozhovor pro stanici Telefoot. Pro francouzskou televizi uznal, že před podpisem nové dvouleté smlouvy s Arsenalem, kterou uzavřel v květnu, ještě musel váhat.

"Už jsem tady tak dlouho. Ptal jsem se sám sebe, jestli jsem ještě schopen dostat klub na další úroveň," svěřil se zkušený kouč, který vede londýnský celek už 21 let. 67letý trenér pak podstoupil i sérii otázek, na které mohl odpovídat jen ano a ne. V rychlém dotazníku uznal, že by byl schopen vést i jiný klub, než Arsenal, a že byl v kontaktu s PSG.

Zároveň však řekl, že nelituje, že s Arsenalem nikdy nevyhrál Ligu mistrů, ačkoli v roce 2006 proti Barceloně byl velmi blízko. A není ani nespokojen s tím, jak si Gunners vedli v přestupním období, ačkoli i přestupová politika je pod palbou kritiky. Arsenal v létě přivedl novou rekordní posilu, útočníka Alexandre Lacazetteho, zdarma přišel bek Sead Kolašinac. Jinak ale klub několik hráčů prodal, včetně opory Alexe Oxlade-Chamberlaina, navíc stále nedokázal vyjednat nové smlouvy pro hlavní hvězdy, Mesuta Özila a Alexise Sáncheze.