Poprvé a naposledy?! Buffon se v 39 letech stal nejlepším hráčem Serie A

Gianluigi Buffon se postupu na světový šampionát do Ruska nedočkal • Reuters

Gianluigi Buffon se s národním týmem do Ruska nepodívá • ČTK

Buffon je v Juventusu kapitánem a během 16 let mu pomohl získat osm ligových titulů, tři Italské poháry a pět Superpohárů. Trofej pro nejlepšího hráče sezony převzal v pondělí večer v Miláně. Byla to pro něj malá náplast na bolavou duši, protože s reprezentací nepostoupil na mistrovství světa do Ruska. V baráži totiž Italové nestačili na Švédsko.

"To je pro mě největší zklamání kariéry, spolu s prohranými finále Ligy mistrů," řekl Buffon.

Koučem roku je Maurizio Sarri z Neapole, v nejlepší jedenáctce opět nechybí ani jeho svěřenec, Slovák Marek Hamšík.