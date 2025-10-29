Posily Slavie v poháru: Rakušan kazil, útočník potřebuje čas. Řekl si Sadílek o základ?
Slavia hladce postoupila přes Zlín do čtvrtfinále MOL Cupu. Na jasné výhře 4:0 se podíleli i hráči, kteří do Edenu dorazili v průběhu letního přestupového období. Jak si Michal Sadílek a spol. v pohárovém utkání vedli?
Erik Prekop
Po příchodu z Ostravy se teprve podruhé představil v základní sestavě. Má to těžké, potřebuje se hned ukázat, ideálně předvést gólovou akci. To se ale ve Zlíně nestalo. Sice se snažil, vybojoval několik soubojů, nahoře udržel míče, případně je rozdal spoluhráčům pod sebou, ale celkově chyběla efektivita. Nevystřelil na branku, nedostal do nebezpečné palebné pozice. Evidentně to chce čas.
Známka: 5
Muhammed Cham
Zapadnout do slávistického systému bude těžká písemka. Copak o to, Rakušan projevuje snahu hrát, odskočením do prostoru si žádat míče, jenže proti „ševcům“ dost kazil. Kvalitnější rival by ztráty v ofenzivní zóně uměl trestat ostrými brejky. Až příliš často se pouštěl do riskantních řešení a těžkých přihrávek spoluhráčům. Na jednu stranu má genialitu v DNA, jenže někdy všeho moc škodí.
Známka: 5
Youssoupha Sanyang
Nejpovedenější moment dvacetiletého Gambijce dlouho určoval výsledek. Zleva dostal balon šikovně do vápna a po pár odrazech vstřelil Chytil branku na 1:0. Dopředu byl lepší, než když se musel otočit a mazat zpět. Správné taktické povědomí mu stále schází, ale když si na lajně vzal míč a pár dlouhými kroky jako gazela vystřelil do středu pole, vypadalo to nesmírně elegantně. Ruku na srdce, na základní sestavu to ale na podzim nejspíš nebude.
Známka: 6
Daiki Hašioka
Od Interu, kde těžce zklamal, strávil následující čtyři zápasy na lavičce. Zpátky do sestavy se dostal až na zlínské Letné. Celkem si vyhověl s Chamem, byli na sebe slušně napojení. Po pravé straně se snažil být aktivní směrem k soupeřově brance, což byla velká změna v jeho hře. Vyšlo mu pár centrů, nebylo to zlé. Před koncem první půle si pak nechal školácky utéct Načkebiu, žlutě fauloval a Zlínu daroval slibnou standardní situaci.
Známka: 6
Michal Sadílek
Hned ve třetí minutě byl moc rád, že vazy v kotníku vydržely tvrdý střet s Machalíkem. V prvním fázi utkání se trochu rovnal, potřeboval se dostat do tempa a vyhovět si s mladíkem Jelínkem. Ve druhém poločase už vypadal mnohem sebevědoměji a rozběhaněji. Na konci vstřelil z dorážky gól na 4:0. Proti Baníku by mohl být v základní sestavě místo zraněného Zafeirise. O prostor si jednoznačně řekl.
Známka: 7