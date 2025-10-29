Plzeň na Nových Sadech: tři řady i bez tribun, Spáčilův doják, Hyský by radši...
Těžší než v Římě?! Svým způsobem možná paradoxně ano. Plzeň si na půdě divizních Nových Sadů v osmifinále MOL Cupu musela pořádně máknout, pohárový duel rozsekla až v závěru díky žolíkům. „Sigma pro nás byla varováním, jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli,“ připomněl kouč Viktorie Martin Hyský měsíc staré vypadnutí Olomouce s hanáckým outsiderem. Ten již sice z bezpečnostních důvodů nemohl využít montované tribuny, přesto bylo 1610 diváků spokojených.
Necelou hodinu před začátkem utkání na kraj Olomouce dorazila plzeňská generalita. Z limuzíny spolu s bodyguardem vylezl šéf Adolf Šádek, z luxusní černé dodávky pak zbytek výpravy Viktorie. Martin Vozábal, Daniel Kolář, František Mysliveček, Martin „Chřestýš“ Svoboda... Žádné podcenění situace, favorit dorazil na Hanou v plné palbě jako v minulém týdnu do Říma.
A byť se tentokrát při oslavách nikdo nesvlékal do půl těla, misi Nové Sady si na západě Čech mohou odškrtnout jako splněnou. Ostatně jako zatím všechny písemky pod vedením nového kouče Martina Hyského. Bolelo to, dřelo to, chvilkami převládala nervozita, ale výhra 2:0 díky příspěvkům střídajících Rafia Durosinmiho a Lukáše Červa se počítá. A o to tady šlo především.
„Řím a Nové Sady jsou z pohledu motivace velký skok. Nicméně furt si říkáme, že hrajeme za Viktorku Plzeň, která se musí nějakým způsobem prezentovat. Zápas Sigmy, která tady vypadla, jsme viděli a odrazili se od něj. Ještě dopoledne jsme klukům pouštěli góly, které domácí dali, aby navnímali prostředí a způsob hry. Všechny věci se potvrdily,“ hodnotil Hyský.
Hosté na skvělém pažitu nepustili divizní fachmany do tutovky, ale sami měli rovněž dlouho problém se prosadit. Christophe Kabongo či James Bello budou muset přidat, pokud se chtějí prosadit do užšího kádru. „Jsou to mladí hráči s potenciálem, ale souhlasím, že čekáme víc. Potřebují hrát, měli příležitost se ukázat a chytit šanci. A oba mají na to hrát ještě líp,“ přikývl trenér nad jejich (ne)příspěvkem. Osmnáctiletý dorostenec David Trunda je na stoperu uhlídal...
Hyský si vážil postupu, komplikací bylo jen stažení žolíka Durosinmiho, jenž odkulhal po koňaru. Nemělo by jít o nic vážného, stejně tak už se v Doosan Areně vyhlíží návrat Matěje Vydry a Denise Višinského. Nicméně kouč přiznal, že osmifinále MOL Cupu by si představoval v jiných kulisách.
1610 diváků i bez tribun
„Rozumím domácím, že se tady cítí dobře. Ale řekl bych, že v této fázi poháru už by se měly hrát zápasy na hřištích, které mají normální povolený rozměr. Tady je to extrémně malinkaté, úzké, krátké. Mužstvu, které brání a je outsiderem, to hrozně pomáhá. Byl tady skvěle připravený povrch, což jsme ani nečekali, ale závlaha nefungovala, jak měla, protože to bylo blízko lidem a kamerám. Byla tady zkrátka spousta věcí, které k profi fotbalu úplně nepatří,“ řekl.
Podle FAČR k nim z bezpečnostních důvodů nepatřily ani montované tribuny. Ty tak scházely, proto byl o pár dní ukončen i předprodej vstupenek, přesto si na stadionek našlo cestu 1610 diváků.
„Český člověk je vynalézavý. Jsem na lidi pyšný, že si poradili a byli jak při focení. První řada seděla, druhá řada za nimi stála a třetí řada stála na lavičkách. Takže vlastně všechny tři řady suplovaly tribuny. Atmosféra byla skvělá,“ usmíval se kapitán olomouckého mužstva Aleš Rus.
Pro něj byl duel speciální ještě víc než pro ostatní. Coby trenérovi prostějovské mládeže mu totiž před lety prošel rukama obránce Karel Spáčil, kometa českého fotbalu s reálnými vyhlídkami na premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace. Teď symbolicky nastoupili proti sobě.
„Jsem na Karlose hrdý, je to čistokrevný odchovanec Prostějova. Přeju mu, aby ještě vyrostl a dočkal se nějakého zahraničního angažmá. Dal mi dres, ale nenechám si ho doma. Vystavím ho klukům, ať vidí, že je to borec, který seděl ve stejných kabinách jako oni. Nic není nemožné,“ vyprávěl Rus, autor 22 druholigových startů. „Zato já už lepší zápas v kariéře hrát nebudu...“