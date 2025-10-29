Předplatné

Chytil se trefil na „poli“. Souhra s Prekopem? Úplně super, říkal. Zlín bude doma silný

Zleva Mojmír Chytil ze Slavie a Jakub Černín ze Zlína
Zleva Mojmír Chytil ze Slavie a Jakub Černín ze ZlínaZdroj: ČTK
Radost hráčů Slavie po zápase ve Zlíně
Youssoupha Sanyang (vpravo) a Muhammed Cham v utkání ze Zlínem
Tomáš Chorý ze Slavie se snaží překonat brankáře Zlína Stanislava Dostála
Lukáš Provod ze Slavie skóroval proti Zlínu
Lukáš Provod slaví gól proti Zlínu
Slávisté slaví gól Michala Sadílka
Zleva Erik Prekop ze Slavie, Mojmír Chytil ze Slavie a Jakub Černín ze Zlína
14
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Pohár FAČR
Začít diskusi (0)

Přesně tohle se od něj čeká. Mojmír Chytil (26) dostal ve Zlíně novou šanci v základu a proměnil ji ve vítězný gól. K tomu měl několik dalších střel. Po výhře 4:0 a postupu do čtvrtfinále MOL Cupu chválil také soupeře. „Když sem přijede někdo hůře mentálně nastavený, rychle narazí,“ prohlásil útočník Slavie.

Nebylo to navzdory jasnému skóre vůbec jednoduché, že?
„Na tomto terénu bylo jasné, že to nebude o žádném extra fotbalu. Bylo to vyrovnané, protože Zlín má rychlé a soubojové hráče. Navíc tomu stylu svědčil měkký terén. Vezme vám strašně moc energie a sil. Když se na něho teď půjdete podívat, je to pole. Ale myslím, že jsme byli nebezpečnější.“

Souhlasíte, že rozhodli střídající hráči?
„Kluci, kteří střídali, byli vyšťavení. Je jasné, že ti, co šli místo nich na hřiště, mají takovou kvalitu, že tomu extrémně pomůžou.“

Líbilo se vám sólo Lukáše Provoda skoro přes celé hřiště?
„To bylo po standardce. Bylo jasné, že už ho nechytí… Provy to zakončil skvěle. K tyči, žabička přes nohu.“

Při vašem gólu jste se stihl podívat, kde stojí gólman Stanislav Dostál?
„Viděl jsem, že je místo na zadní tyči, tak jsem to tam dával. Útočník je tam od toho, aby dával góly. Jsem hrozně rád, že jsem týmu pomohl. Branka na 1:0 nás trošku uklidnila.“

Mrzí vás, že tref nebylo víc? Měl jste například dobrou příležitost po Sadílkově zpětné přihrávce…
„Jo, to jsem měl dávat nahoru. Kdybych to udělal, byl by to gól.“

 Na hrotu jste se pohyboval s Erikem Prekopem. Měli jste rozdělené úkoly?
„Měli. Hlavně do defenzivy. Nebudu říkat úplně jak. Ale myslím, že jsme si vyhověli. Bylo to úplně super. Oba jsme zápas zvládli skvěle.“

Jaký pocit máte ze Zlína, který vás podruhé na podzim dost trápil?
„Bude to tady horší a horší. Ta tráva neporoste a zápasy budou o síle. Když sem přijede někdo hůře mentálně nastavený, rychle ve Zlíně narazí. Body mu určitě ještě budou v domácím prostředí přibývat. Navíc oni hrají dobře i venku. Viděli jste, že i u nás získali bod. Zlín bude hodně nepříjemný soupeř pro každý tým. Je silný, podívejte se na jeho body a postavení v tabulce.“

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů