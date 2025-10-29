Chytil se trefil na „poli“. Souhra s Prekopem? Úplně super, říkal. Zlín bude doma silný
Přesně tohle se od něj čeká. Mojmír Chytil (26) dostal ve Zlíně novou šanci v základu a proměnil ji ve vítězný gól. K tomu měl několik dalších střel. Po výhře 4:0 a postupu do čtvrtfinále MOL Cupu chválil také soupeře. „Když sem přijede někdo hůře mentálně nastavený, rychle narazí,“ prohlásil útočník Slavie.
Nebylo to navzdory jasnému skóre vůbec jednoduché, že?
„Na tomto terénu bylo jasné, že to nebude o žádném extra fotbalu. Bylo to vyrovnané, protože Zlín má rychlé a soubojové hráče. Navíc tomu stylu svědčil měkký terén. Vezme vám strašně moc energie a sil. Když se na něho teď půjdete podívat, je to pole. Ale myslím, že jsme byli nebezpečnější.“
Souhlasíte, že rozhodli střídající hráči?
„Kluci, kteří střídali, byli vyšťavení. Je jasné, že ti, co šli místo nich na hřiště, mají takovou kvalitu, že tomu extrémně pomůžou.“
Líbilo se vám sólo Lukáše Provoda skoro přes celé hřiště?
„To bylo po standardce. Bylo jasné, že už ho nechytí… Provy to zakončil skvěle. K tyči, žabička přes nohu.“
Při vašem gólu jste se stihl podívat, kde stojí gólman Stanislav Dostál?
„Viděl jsem, že je místo na zadní tyči, tak jsem to tam dával. Útočník je tam od toho, aby dával góly. Jsem hrozně rád, že jsem týmu pomohl. Branka na 1:0 nás trošku uklidnila.“
Mrzí vás, že tref nebylo víc? Měl jste například dobrou příležitost po Sadílkově zpětné přihrávce…
„Jo, to jsem měl dávat nahoru. Kdybych to udělal, byl by to gól.“
Na hrotu jste se pohyboval s Erikem Prekopem. Měli jste rozdělené úkoly?
„Měli. Hlavně do defenzivy. Nebudu říkat úplně jak. Ale myslím, že jsme si vyhověli. Bylo to úplně super. Oba jsme zápas zvládli skvěle.“
Jaký pocit máte ze Zlína, který vás podruhé na podzim dost trápil?
„Bude to tady horší a horší. Ta tráva neporoste a zápasy budou o síle. Když sem přijede někdo hůře mentálně nastavený, rychle ve Zlíně narazí. Body mu určitě ještě budou v domácím prostředí přibývat. Navíc oni hrají dobře i venku. Viděli jste, že i u nás získali bod. Zlín bude hodně nepříjemný soupeř pro každý tým. Je silný, podívejte se na jeho body a postavení v tabulce.“