Předplatné

Hložkův návrat se blíží: kontrolní rentgeny mu daly zelenou, brzy začne trénovat

Adam Hložek v barvách Hoffenheimu
Adam Hložek v barvách HoffenheimuZdroj: profimedia.cz
Adam Hložek v barvách Hoffenheimu
Adam Hložek v barvách Hoffenheimu
Adam Hložek v barvách Hoffenheimu
Adam Hložek a jeho radost
Adam Hložek se raduje ze své trefy
Robin Hranáč a Vladimír Coufal se v Hoffenheimu rozehráli do velmi dobré formy
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
10
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Od zprávy, že je znovu mimo hru, uplynulo dva a půl měsíce. Ofenzivní záložník Adam Hložek si na tréninku zlomil člunkovou kost a ihned podstoupil operaci. Podle informací deníku Sport a webu iSport jde dosud vše podle původního lékařského plánu s tím, že 23letý hráč vynechá ještě listopadový reprezentační sraz, který bude řídit „bridge“ kouč národního týmu Jaroslav Köstl. „Pro Adama je to pochopitelně těžké překousnout,“ řekl jeho agent Pavel Kuka o vynucené pauze.

Naposledy si zahrál utkání kvalifikace mistrovství světa 2026 proti Černé Hoře. Česko vyhrálo na plzeňském stadionu výsledkem 2:0. Adam Hložek k zisku tří bodů přispěl vedoucím gólem, jenže po osmadvaceti minutách vystřídal kvůli bolestivému zranění na pravé noze.

A po startu letní přípravy v Hoffenheimu se objevil výrazný problém. Reprezentant nezasáhl do ani jednoho utkání a vedení klubu v polovině srpna informovalo, že Hložek se zranil na tréninku a čeká ho operace. Tu podstoupil v Mnichově. „Hoffenheim ho bude postrádat na dobu neurčitou,“ stálo v oficiálním prohlášení na webových stránkách.

Od začátku této sezony zatím vynechal deset soutěžních zápasů v Německu a zároveň dva reprezentační srazy. „Je vždycky nepříjemné, když se hráč podruhé v krátké době zraní,“ narazil Pavel Kuka na fakt, že Hložek se potýkal se zdravotními problémy už na jaře. Tehdy scházel víc než měsíc. „Chtěl by samozřejmě pomoct Hoffenheimu i reprezentaci. A je pro něj složité sledovat, jak hrají zápasy,“ poznamenal bývalý útočník, který nastřádal v kariéře 144 bundesligových startů.

Hložek si na návrat na hřiště

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů