Hložkův návrat se blíží: kontrolní rentgeny mu daly zelenou, brzy začne trénovat
Od zprávy, že je znovu mimo hru, uplynulo dva a půl měsíce. Ofenzivní záložník Adam Hložek si na tréninku zlomil člunkovou kost a ihned podstoupil operaci. Podle informací deníku Sport a webu iSport jde dosud vše podle původního lékařského plánu s tím, že 23letý hráč vynechá ještě listopadový reprezentační sraz, který bude řídit „bridge“ kouč národního týmu Jaroslav Köstl. „Pro Adama je to pochopitelně těžké překousnout,“ řekl jeho agent Pavel Kuka o vynucené pauze.
Naposledy si zahrál utkání kvalifikace mistrovství světa 2026 proti Černé Hoře. Česko vyhrálo na plzeňském stadionu výsledkem 2:0. Adam Hložek k zisku tří bodů přispěl vedoucím gólem, jenže po osmadvaceti minutách vystřídal kvůli bolestivému zranění na pravé noze.
A po startu letní přípravy v Hoffenheimu se objevil výrazný problém. Reprezentant nezasáhl do ani jednoho utkání a vedení klubu v polovině srpna informovalo, že Hložek se zranil na tréninku a čeká ho operace. Tu podstoupil v Mnichově. „Hoffenheim ho bude postrádat na dobu neurčitou,“ stálo v oficiálním prohlášení na webových stránkách.
Od začátku této sezony zatím vynechal deset soutěžních zápasů v Německu a zároveň dva reprezentační srazy. „Je vždycky nepříjemné, když se hráč podruhé v krátké době zraní,“ narazil Pavel Kuka na fakt, že Hložek se potýkal se zdravotními problémy už na jaře. Tehdy scházel víc než měsíc. „Chtěl by samozřejmě pomoct Hoffenheimu i reprezentaci. A je pro něj složité sledovat, jak hrají zápasy,“ poznamenal bývalý útočník, který nastřádal v kariéře 144 bundesligových startů.
Hložek si na návrat na hřiště