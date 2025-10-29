Předplatné

Kuchta provokoval nešťastníka Vondru. Pobavil i oslavou, kterou narážel na VAR

Čím zaujal Kuchta: gólem, VAR oslavou i reakcí na vlastní trefu soupeře • Zdroj: isport.tv
Chance Liga
Vstřelil první gól po jedenácti soutěžních utkáních. „Už to bylo dlouhé,“ řekl útočník Jan Kuchta v rozhovoru pro Oneplay Sport, když hodnotil úterní ligové vítězství Sparty 2:1 nad Bohemians. Přesto v utkání zaujal také dvěma kontroverzními oslavami.

Sparťané prohrávali po první půli o gól, který obstaral záložník hostů Aleš Čermák. Po pauze se pustili do stíhací jízdy. Kuchta srovnal v 59. minutě, obrat přišel do dalších deseti minut.

Angelo Preciado se dostal na pravé straně do vápna přes obránce Vlasije Sinjavského a ostrý centr si na malém vápně srazil do vlastní sítě stoper Jan Vondra. Šlo o smolný okamžik, po kterém bývalý hráč, který prošel sparťanskou akademií, ležel chvíli na zemi. Než za ním stačil přijít kapitán Lukáš Hůlka a povzbudit ho, Kuchta k němu přiskočil, naklonil se nad něj, zatnul pěsti a branku emotivně oslavil.

Sparťanský útočník Jan Kuchta slavil vlastní gól Jana Vondry přímo nad nešťastníkem okamžiku...

Podobně zareagoval už v polovině září v ligovém utkání proti Plzni. Po proměněné penaltě Veljka Birmančeviče na konečných 2:1 se zastavil na hranici vápna u Lukáše Červa.

„Něco mi tam řval do ksichtu, nevím…“ komentoval situaci záložník Viktorie. „Když dám gól, jdu slavit se svým týmem. Nevím, proč má on zapotřebí slavit takhle někomu do ksichtu… To jsou jeho věci, mně je to celkem jedno,“ řekl po utkání Červ.

Na sociálních sítích rezonuje také moment z 80. minuty duelu s Bohemians. Kuchta vstřelil svůj druhý gól v zápase, když zakončil povedenou kombinaci parťáků z ofenzivní trojky Albiona Rrahmaniho a Veljka Birmančeviče. „Ten gól byl úžasný,“ uvedl trenér Brian Priske. „Dokážeme si vyhovět,“ přihodil Kuchta.

Ten byl po další trefě v klidu, postavil se vedle branky a směrem k fanouškům vyslal gesto, kterým rozhodčí oznamuje přezkum situace u videa. Tím zřejmě narážel na fakt, že Lukáš Nehasil hned v první půli zrušil dvě vstřelené branky (po jedné na každé straně). „Hned mě to napadlo,“ zmínil Kuchta v televizním rozhovoru.

Kuchta následně ukázal rukou na půlící čáru, čímž gól uznal. Ovšem později musel litovat. Přišel signál od video asistenta Jiřího Adama, že autor branky se nacházel 51 centimetrů v ofsajdovém postavení. „Byla to krásná akce, která si zasloužila platný gól,“ podotkl sparťan.

Přitom obavy měl už u první vstřelené branky, když si na hraně malého vápna převzal střelu od Angela Preciado a z druhého doteku překonal Michala Reichla. „Rozhodčí zkoumají každou gólovou situaci. Já se radoval, protože jsme srovnali skóre. A když na mě ukazovali trenéři, že je to v pohodě, tak jsem se zklidnil,“ líčil Kuchta.

Nakonec prožil vydařený zápas a podle tradičního hodnocení deníku Sport se stal mužem utkání. Vždyť se trefil poprvé od konce srpna.

21

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

