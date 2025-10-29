Kerbr: Postup na pohodu? To zase ne, ale tým pracoval skvěle. Jak je na tom Staněk?
Sláva! Slavia se střelecky rozvášnila, po třech hluchých zápasech skórovala. Dokonce hned čtyřikrát. I tak se na postup do čtvrtfinále MOL Cupu ve Zlíně docela nadřela. Divíte se, když vidíte skóre 0:4? Hra byla vyrovnaná, výsledek dlouho těsný. Až hrubky soka v závěru hodily favorita, který dohrál šance s bravurou, do klidu. „Tým pracoval skvěle,“ chválil asistent Milan Kerbr. Možná pomohla i změna hotelu. Obvyklé ubytování v Baltaci vyměnili slávisté za zlínský Prior.
Pohodový postup Slavie? Úplně ne. Zdání při pohledu na konečný rezultát klame. Oba týmy, které se do sebe neopřely v nejsilnějších sestavách, držely diváky v napětí až do 77. minuty.
Nebýt skvělé akce střídajícího reprezentanta Lukáše Provoda, který si před vlastním vápnem obhodil Cletuse Nombila a suverénně proměnil dlouhatánské sólo, mohl to být nervák až do konce.
Nebyl i proto, že následně vyrobil kiks v rozehrávce brankář Stanislav Dostál a další žolík Tomáš Chorý nezištně připravil Tomáši Jelínkovi jeho premiérový zásah v mistráku za áčko. Stačilo trefit prázdnou bránu. „Jelda si zavolal a myslím, že Čorovi poděkuje,“ mínil asistent Milan Kerbr.
Až v tu chvíli si mohl ligový šampion říct, že je fakt hotovo. Zlínští se na složitém terénu popravili sami. Nejdříve neproměněnými šancemi, následně propady v defenzivě. Tu poslední ztrestal Michal Sadílek, jenž v 90. minutě pohodlně dorazil do sítě Chorého mazaný oblouček. „Skóre neodpovídá. Co Slavia měla, to dala,“ povzdechl si obránce Michal Fukala. „Chtěli jsme si to s nimi rozdat a postoupit. Měli jsme tam pěkné akce. Škoda, že jsme si nemohli zakřičet s fanoušky,“ zalitoval.
Prvoligový nováček se každopádně stal pro „sešívané“ těžkým soupeřem. V Edenu nedávno uhrál remízu, na své Letné v poháru neustále hrozil ze standardních situací. Kdyby nějakou dohrál lépe, mohli se Trpišovského svěřenci o postup třepat až do konce. Místo toho Zlínští ve snaze dorovnat ztrátu 0:1 vzadu začali propadat a nakonec utržili těžkou porážku. Vlastně debakl.
Několikrát přitom chybělo opravdu málo, aby domácí reagovali na Chytilův pohotový zásah placírkou k zadní tyči po Chaloupkově přistrčení. Co rohový kop či předlouhý Fukalův aut, to víceméně akutní nebezpečí ve vápně favorita. Jednou dokonce dopravil hlavičkující Jakub Černín balon do sítě, jenže sudí Jakub Wulkan odpískal útočný faul jeho spoluhráče. Předtím pálil z křídla Antonín Křapka a Jakub Markovič vytáhl reflexivní zákrok.
Šance mohly přijít i po kontrech do otevřené obrany. Jeden brejk táhl David Machalík, jenže při přečíslení tři na dva zaváhal a místo přihrávky na pravé křídlo volnému Matěji Koubkovi se nechal zezadu faulovat Jelínkem. Z této akce se dalo vytěžit víc než žlutá karta pro slávistického mladíka.
Staněk už trénuje naplno
Favorit musel být pořád ve střehu a v nejistotě, jestli duel dovede do vítězného konce. Zvlášť po brilantní rychlé kombinační akci, v jejímž finále posunul střídající šikula Tomáš Hellebrand balon do úniku Michalu Fukalovi. Pravý bek pádil sám na bránu, ovšem střela mu nesedla a klidný Markovič ji vykopl.
Na druhé straně pálil dlouho takřka výhradně Chytil. Dvakrát přestřelil a po Sadílkově zpětné přihrávce dopadl podobně jako Fukala. Jeho nedostatečně ostrý pokus levačkou brankář Stanislav Dostál zpacifikoval. Až poté si vzali na povel další trefy čerství lídři Provod s Chorým a nakonec ještě Sadílek. „První gól nás uklidnil. Dokázali jsme si to pak pohlídat. Jsme rádi, že máme další zápas s nulou,“ tvrdil Kerbr. „Zlín má skvěle poskládaný tým, předvádí nadstandardní výkony.“
V realizaci koncovky byl mezi oběma soky největší rozdíl. „Nic to pro nás neznamená, nedávám tomu žádnou váhu,“ přiznal zlínský kouč Bronislav Červenka. „Do sedmdesáté minuty to bylo vyrovnané, pro diváky zajímavé. Kluci se snažili, do druhého gólu jsme byli aktivnější. Soupeř byl kvalitní, ale nedostal nás pod tlak. Výsledek nás samozřejmě mrzí, ale jsem rád, že se do hry dostali i jiní hráči,“ dodal.
Se Slavií nedorazil na Moravu brankář Jindřich Staněk, byť už je po zranění v plné přípravě. „Už týden trénuje naplno. Stoprocentně bude připravený na víkend na Ostravu,“ potvrdil asistent Kerbr před bitvou s Baníkem.