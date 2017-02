Džeko do Realu Madrid? Nemá zájem, už je ve velkém klubu, překvapil agent

Džeko prožívá v dresu AS Řím parádní sezonu. Ve všech soutěžích dal už 24 gólů, z toho hned 17 nasázel v lize, kde přidal ještě dvě asistence. Naposledy řídil dvěma zásahy demolici Fiorentiny. Není divu, že jeho jméno se spojuje s velkým přestupem.

Italská média dokonce přišla s informací, že by měl o bývalého hráče Teplic zájem sám Real Madrid. Ten by totiž mohl po sezoně opustit nespokojený Álvaro Morata, o kterého je velký zájem v Premier League. Karima Benzemu by pak doplnil právě Džeko.

Jenže podle hráčova agenta Silvina Martiny k tomu nedojde. „Edin už ve velkém klubu je. AS Řím má skvělého majitele a obrovské množství oddaných fanoušků. Nevidím jediný důvod, proč by měl odcházet. Nikam teď nechce, je spokojený,“ tvrdí.

„Pod trenérem Spallettim šel Džeko hodně nahoru. Je klíčovým hráčem, klub na něj spoléhá a hodně mu věří. Navíc mu trenér nechává na hřišti volnost,“ dodává agent s tím, že takový luxus by v Realu Madrid určitě neměl.

Pravdou je, že Džeko už si vyzkoušel, jaké to je být až druhou, třetí volbou. V Manchesteru City to měl v konkurenci Sergia Agüera a dalších hodně těžké a nakonec zvolil odchod právě do AS Řím. Tam dokazuje, jakým kanonýrem je.

„Vždy byl velmi silný. Ve své kariéře dal už přes 200 gólů. Je jediným hráčem, který mi občas připomíná legendárního Marca van Bastena,“ vychvaluje Džeka agent Martina.

Na druhou stranu nabídka z Realu Madrid se určitě snadno neodmítá. Navíc když je Džekovi 30 let a šlo by nejspíš o jeho poslední velký přestup.