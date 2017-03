Pulpit o Janktovi: Překvapilo mě, jak je sebevědomý. Může být velkým hráčem

Jakub Jankto je českou kometou této sezony. V 21 letech se zabydlel v základní sestavě Udine, pravidelně hraje italskou nejvyšší soutěž. A je produktivní. Na kontě má čtyři branky a stejný počet asistencí, ve středu se trefil rovněž v debutu za seniorskou reprezentaci proti Litvě. A trenér Martin Pulpit hráče pravidelně sleduje.

Co na výkony Jakuba Jankta v této sezoně říkáte?

„Je to pro mě největší překvapení. Italskou ligu sleduju pravidelně a můžu říct, že v žádném utkání, které jsem měl možnost vidět, nezklamal. Co víc, patřil k těm lepším hráčům. Troufám si říct, že pokud bude pokračovat v takových výkonech, stane se klíčovým hráčem mužstva.“

Jak si vede v konkurenci dalších českých nadějí Patrika Schicka a Ladislava Krejčího?

„Žádný z těchto hráčů určitě nedělá českému fotbalu ostudu. Jankto neodcházel s takovou pompou, odcházel jako neznámý mladík. Ale momentálně mi přijde nejvýraznější. Co se týče těch ostatních, Schick má před sebou velkou budoucnost, pokud se jeho vývoj nezkazí třeba ukvapeným přestupem. Má obrovský talent, ale musí být trpělivý a nespěchat do velkého klubu. Krejčí střídá dobré okamžiky se slabšími, ale to může být dáno tím, že Boloňa v této sezoně nehraje dobře.“

Vraťme se k Janktovi. Pomohlo mu, že do Itálie zamířil už v osmnácti letech?

„Určitě ano. Právě proto, že odešel tak mladý, ho v Udine donutili akceptovat taktické prvky, mohli s ním pracovat. To mu pomohlo. Udine platí za mužstvo, které se snaží nakupovat talentované hráče, vychovávat je a pak se ziskem prodat. Mladí tam šanci dostanou a je na nich, zda jí využijí.“

Takže udělal dobře?

„Současná situace tomu nasvědčuje. V Čechách stále umíme vychovat skvělé talenty, i když už jich není tolik. Problém je ale v tom, že jim v pozdějším věku, kolem osmnácti či devatenácti let, neumíme poskytnout optimální podmínky a zázemí, aby se dál rozvíjeli. I proto zahraniční kluby chtějí z Čech přivádět hráče, kterým je třeba patnáct. Mohou s nimi pak pracovat podle svých představ a dohlížet na jejich další vývoj.“

Kde vidíte Janktovy největší přednosti?

„Překvapilo mě, jak je sebevědomý. V utkání s Interem Milán, který jde v posledních týdnech hodně nahoru, byl vynikající. Dovolí si toho hodně, nebojí se hrát. Pokud se jeho vývoj nezkazí, mohl by z něj být opravdu velký hráč.“

Na čem naopak musí neustále pracovat?

„Hraje na pozici pod útokem, ofenzivnějšího záložníka. Bude muset střílet branky, sbírat asistence. Takový hráč je hodnocený podle toho, kolik gólů vstřelí a kolik připraví brankových příležitostí. Aby se stal top hráčem, musí být ještě produktivnější. Zatím má našlápnuto velmi dobře. Napadá mě porovnání s Markem Matějovským. To byl obrovsky talentovaný hráč, nastupuje na stejné pozici. Ale nebyl tak produktivní, proto se v zahraničí tolik neprosadil.“

Měl by Jankto po sezoně zvažovat přestup do některého z větších klubů?

„Za sebe říkám, že kdyby zůstal ještě rok v Udine a pravidelně hrál, strašně mu to pomůže. Je důležité, aby hráč hrál a ne jenom střídal. Pak se tolik nevyvíjí, i kdyby měl sebevětší talent. Navíc ve velkých klubech už je to o tom, že hráč musí, nikoli může. Konkurence je tam obrovská.“

Nyní dal gól i ve své premiéře za seniorskou reprezentaci. Může se v následujících letech stát tahounem národního týmu?

„Vzhledem k tomu, že se prosadil v tak mladém věku v Serii A a hned dal branku i v reprezentaci, je to určitě příslib. Ale kariéra musí mít dál vzestupnou tendenci, záleží především na hráči.“