Jankto pálil, Arsenal koukal: Do ciziny chci, budoucnost není jen Itálie

Ukradl nepovedenou přihrávku, namířil si to i s míčem k brance Turína a napálil míč za záda Joea Harta. Třetí zásah ve třetím zápase za sebou. Český reprezentant Jakub Jankto opět pobavil fanoušky Udine svým uměním. A nejen je. Podle italských médií na zápas dorazili zástupci Arsenalu, kteří 21letého záložníka bedlivě sledují. Chystá se v létě megapřestup? Jankto by se mu rozhodně nebránil.

Gól dal Pescaře, Palermu a trefil se i v národním dresu proti Litvě. Sotva se Jakub Jankto vrátil zpátky do Itálie, už znovu zvedal ruce nad hlavu. V nedělním zápase proti Turínu se blýskl parádní akcí, kterou zakončil nekompromisní střelou pod břevno.

„Tohle byla doslova kouzelná chvíle,“ rozplýval se po hned po zápase, který nakonec dopadl remízou. „Musím takhle pokračovat i nadále,“ dodal.

Příští zápas se ho však týkat nebude. Jelikož proti Turínu obdržel pátou žlutou kartu v sezoně, bude mu vystavena stopka. „Hodně mě to mrzí. Zrovna jsem se chtěl ukázat před rodiči a přítelkyní,“ pokračoval český fotbalista na stránkách Udine.

Smutnit však dlouho nemusel, zvláště poté, jestli se dozvěděl o londýnské delegaci. Podle informací La Gazzetta dello Sport byli na tribuně přítomni zástupci Arsenalu, kteří Jankta dlouhodobě sledují. Levonohý rychlík by se jim hodil.

A co na to samotný hráč? Podle vyjádření pro TMW před několika dny, by se odchodu nebránil. „Jednou chci v zahraničí určit hrát a získat další zkušenosti. V tomhle pohledu jsem velmi zvědavý. Chci poznávat nové věci. Svoji budoucnost nevidím pouze v Itálii, déle jak do svých 25 let bych tu nechtěl být,“ uvedl.

Smlouva v Udine mu končí v roce 2019, ale klub plánuje její dvouleté prodloužení. Navíc hodlá Janktovi finančně polepšit. Aktuálně patří slávistický odchovanec mezi nejhůře placené hráče v Serii A. Zprávy z Itálie tvrdí, že ročně si přijde na čistý příjem 40 tisíc eur (cca milion korun).

A stoupat by měla i jeho cena. Majitel Udine Giampaolo Pozzo ji prý stanovil kolem 10 až 12 milionů eur (až 320 milionů korun).