Džeko překonal legendy! AS Řím se mu klaní, agent odmítá Real Madrid

Útočník, který se do velké kariéry odrazil v české lize, prožívá životní sezonu. Edinu Džekovi se v AS Řím klaní, protože se dvěma góly proti Empoli nesmazatelně zapsal do historie klubu. Nikdo z hráčů Serie A nemá v součtu prestižních soutěží na svém kontě více branek. Je nejlepší.

Ukázal, kde je jeho největší síla. V prvním poločase utkání Serie A proti Empoli si Edin Džeko našel míč po rohovém kopu mezi obránci hostů a s přehledem zakončil. V tom druhém byl opět tam, kde měl, a napálil do sítě vrácený míč od spoluhráče. 2:0, hotovo. Na dva góly mu stačily dvě střely na branku.

Trenér AS Řím Luciano Spalletti mohl hrdinu s klidným srdcem pošetřit na další zápasy. „Jsem rád, že jsme se dokázali celý zápas soustředit a získali povinné tři body,“ hodnotil Džeko. „Možná už jsme v hlavách trochu měli následující duel s Laziem, ale nedali jsme to na sobě znát. Teď už se těšíme na derby,“ dodal.

Jako by si vytáhlý útočník ani neuvědomoval, že dvěma góly proti Empoli tvořil historii slavného klubu. Džeko se totiž v této sezoně dostal na úctyhodných 33 vstřelených gólů, což se v devadesátileté historii AS Řím ještě nikdy nikomu nepodařilo. Bývalý útočník Teplic překonal legendy v čele s Francescem Tottim, Rodolfem Volkem či Pedrem Manfredinim.

VIDEO | Džekův gól s číslem 33 v této sezoně za AS Řím

K tomu, abychom poznali, že Džeko prožívá životní sezonu, se stačí podívat na čísla. Evropská liga = 8 gólů. Domácí pohár = 2 góly. A konečně Serie A = 23 gólů. To z něj aktuálně dělá společně s Andreou Belottim z Turína nejlepšího střelce italské ligy. Až za Džekem jsou borci jako Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi či Dries Mertens.

Doteď přitom ve své kariéře nastřílel bosenský reprezentant za jednu klubovou sezonu nejvíce 26 branek v dresu Wolfsburgu. Například během angažmá v Manchesteru City bylo jeho maximem 18 přesných zásahů. A v minulém ročníku za AS Řím dal branek jen 10. Teď už magických 33.

Jak to, že Džeko najednou tak rozkvetl? „Pod trenérem Spallettim šel hodně nahoru. Je klíčovým hráčem, tým na něj spoléhá a hodně mu věří. Navíc mu trenér nechává na hřišti volnost,“ tvrdí hráčův agent Silvano Martina. „Ve své kariéře už dal přes 200 gólů. Když má formu, připomíná mi legendárního Marca van Bastena,“ vychvaluje pak svého klienta.

Faktem je, že Džeko se svou vynikající střeleckou statistikou vyniká i v Evropě. Pokud počítáme zásahy v domácí lize, poháru a evropských soutěžích, více zářezů mají na svém kontě z nejlepších pěti lig jen Lionel Messi (40), Robert Lewandowski (36) a Edinson Cavani (35). Například Cristiano Ronaldo nasázel hned o 11 branek méně než Džeko!

Mimochodem, není to tak dlouho, co se v Itálii spekulovalo o tom, že by se Džeko mohl stát v příští sezoně Ronaldovým spoluhráčem v Realu Madrid. Španělský velkoklub by údajně rád přivedl typického zakončovatele v případě, že by se rozhodl zbavit Karima Benzemy. Ponechme stranou, že se od té chvíle situace trochu posunula a francouzský střelec nejspíše na Santiago Bernabéu zůstane. Zajímavá a až překvapivě jednoznačná totiž byla reakce Džekova agenta Martiny.

„Edin do Realu Madrid? Nemá zájem, už ve velkém klubu je,“ odmítl spekulace. „AS Řím má skvělého majitele, trenéra i fanoušky. Edin je naprosto spokojený, nic mu nechybí a nechce nikam odcházet,“ dodal.

Podle jeho výkonů to tak skutečně vypadá. Spojení Edin Džeko a AS Řím funguje parádně. A teď už má i historické pouto.