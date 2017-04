Schickův manažer Paska: O Patrika stojí špičkové týmy ze všech top lig

Za poslední dva týdny dvakrát jednal v Římě. To proto, že Pavel Paska coby manažer zastupuje nejžádanější české zboží současnosti, útočníka Patrika Schicka. Mluví se o špičkových klubech, kolem létají miliardy korun. Jak to tedy bude – Juventus, někdo jiný, nebo stále Sampdoria?



Patrik Schick pomalu každý den někam přestupuje, píše se toho hodně. Jaká je realita?

„Můžu potvrdit, že o Patrika je velký zájem ze všech top lig. A to včetně špičkových klubů. Tím, že se prosazuje, dává efektní góly, tak to má i velký mediální ohlas. Začaly se proto šířit spekulace, že už došlo k dohodě s Juventusem, a to včetně částek a hráčských náhrad. Ale to není pravda, nic není dohodnuto. Pravdou je, že jsem v posledních čtrnácti dnech byl dvakrát v Římě na jednání u prezidenta klubu. A taky je pravda, že Sampdoria sama od sebe nabídla Patrikovi výrazné vylepšení smlouvy. Proti tomu samosebou ani já, ani Patrik nic nemáme. Zároveň prezident chce změnit výstupní klauzuli na čtyřicet milionů euro. Tam jsme ještě nedošli ke shodě.“

„Některá jména, o kterých se píše, jsou správná.“„Tomu byste nevěřil, ani já tomu nevěřil. Na to konto se ozvali dva zájemci. Opravdu to hejblo. Říkali mi: Tak on je opravdu zajímavej. Běhalo to po internetu, dali montáž s Maradonou, Bergkampem. Sociální sítě mají obrovskou moc a dělají hráči reklamu. Navíc u Patrika platí ještě jedno a v Itálii zvlášť – že má i velké charisma. Jsou to kousíčky do mozaiky a ono se to skládá. Ale pořád se to musí hlídat, aby se to nerozbilo. Třeba nějakým jeho chováním. Jak se to pustí, může to nabrat nekontrolovatelný vývoj.“„My se teď musíme správně rozhodnout, co je nejlepší pro Patrika. Nejde přemýšlet tak, že ho rychle prodáme. Patrik nabral velmi pozitivní sportovní vývoj. Během devíti měsíců v Itálii se velmi takticky, technicky i silově zlepšil. Pomohlo mu pomalé zapracování do týmu ze strany trenéra. Byl to promyšlený a chytrý tah, že ho nenechali se spálit. To se stává – postaví nováčka zkraje na pět celých zápasů, on nedá žádný gól a je konec. Takže tu první překážku jsme zvládli. Také proto, že Patrika jsme na přestup do ciziny připravili. Uměl anglicky a věděl, jak se chovat. V Itálii je to specifické, trenér je absolutně respektovaná osoba a starší hráči se mu vlivem blíží. Tuto hierarchii je třeba dodržovat. To se podařilo, všichni ho vzali a podporují jeho kariéru. A my teď řešíme, jestli už nastal čas na další krok. Krok do velkého klubu, protože zájem je a existuje výstupní klauzule.“„Patrik je v Sampdorii spokojený, fanoušci ho mají rádi a píšou mu i volají, aby neodcházel. Nejenom proto bychom považovali za rozumné, aby ještě zůstal v tom prostředí, kde se už aklimatizoval a kde je respektován. Je zapotřebí, aby se rozvíjel tak, že se z něj stane definitivní hráč základní jedenáctky.“



To ale nevylučuje, že Schick zůstane v Janově na hostování, ale už coby hráč některého z velkoklubů.

„To nevylučuje. Na to můžu říct jedině bez komentáře.“



Co chce Sampdoria?

„Dělá všechno pro to, aby zůstal minimálně ještě jednu sezonu. Počítají, že jim pomůže sportovně, ale také ekonomicky, protože jeho cena ještě naroste. To je jejich legitimní myšlení. Naše legitimní myšlení je, zda ten skok do velkého klubu je správné udělat teď, nebo ho odložit. Ale opakuju, že tendence je taková, že intenzivně přemýšlíme o dalším setrvání, abychom předčasným krokem neohrozili jeho sportovní vývoj.“



Kdy padne rozhodnutí?

„V brzké době nepadne žádné rozhodnutí. Do konce června bychom měli mít jasno.“



Dá se předpokládat, že až ten velký krok nastane, tak se budete přiklánět k Itálii?

„Ano. Ale ve fotbale nikdy nevíte. Máte strategii, ale kdykoli může lehce nastat změna. Stane se něco tak mimořádného, že začnete přemýšlet a řeknete si, že se vydáte jinou cestou. Sice cestou riskantní, ale u níž věříte, že ji zvládnete. Dodal bych, že nejdůležitější je řeč. Patrik umí anglicky a anglicky se dneska domluvíte už úplně všude.“

„Zvládá to velmi dobře. Je to citlivé téma, noviny jsou toho plné a třeba mně se to moc nelíbí. Jakékoli vyjádření může přinést pozitivní i negativní reakce. Proto se snažíme pohybovat stranou. Každopádně ví, že ať to dopadne, jak chce, čeká ho velmi tvrdá práce. Teď poznal, jak těžké je prosadit se v italské lize. Ale právě proto je zajímavý, protože špičkové soutěže si měří hráče podle svých standardů. I kdyby dal v Česku mnohem více gólů, nebude mít takovou cenu jako teď. Výkonnostní i finanční skok, který teď udělal, je nepoměrně vyšší, než kdyby přestupoval třeba z Olomouce do Sparty.“„Bude to pro ni hodně slušné. Když to sečteme dohromady i s transferem do Sampdorie (podle informací Sportu 4 miliony eur), může se to blížit deseti milionům eur. Možná i víc. Když jsme u toho, tak myslím, že Patrikův případ ukazuje na jednu zajímavou věc.“„Že cesta přes akademie ve velkých zahraničních klubech, o které se často mluví, má svá velká úskalí. I Patrik mohl jít před lety do akademií těch klubů, které teď o něj mají zájem. Šel by tam za minimální peníze oproti tomu, za které odešel a které za něj ještě Sparta dostane. To je možných deset milionů eur proti čtyřem stům tisícům, to je velký rozdíl. I pro hráče je to ekonomicky méně zajímavé. Ale to nebyl ten rozhodující důvod. Podle mých interních statistik za posledních osm roků odešlo z republiky kolem padesáti až sedmdesáti hráčů do akademií všude po Evropě. Ani jeden z těchto hráčů se po ukončení nedostal do sestavy těch týmů, v nichž se učil. Jsou posíláni na hostování, někdy se vracejí do Česka, restartují ve dvaceti kariéru a snaží se znovu dostat ven. Zkušenost nám ale říká, že hráči jako Rosický, Koller, Šmicer, Berger, Poborský, Nedvěd, ti všichni vyrostli v českých fotbalových školách. Ve dvaceti nebo i později odešli do velkých klubů a tam se prosadili.“„Určitě ne. Platí to i pro cizince, pokud odchází do zahraniční akademie, nemluvím třeba o anglickém mladíkovi, který odejde do Manchesteru United. Je to pro každého obrovský skok, mladý člověk se v kritických letech mezi šestnáctým a devatenáctým rokem nachází v cizím prostředí, bez mámy, bez táty, v obrovské konkurenci. Nehledě na to, že špičkové kluby si stejně koupí za devadesát milionů na jeho místo hotového hráče, protože potřebují kvalitu hned. Vstup do zahraničních akademií krásně vypadá, honosně to zní, ale ta realita je pak jinde. Vývoj v akademiích je velmi rizikový. Rozhodnutí, aby Patrik zůstal tady, bylo správné, ale čeká nás ještě těžší. Co dál?“