Rasismus v přímém přenosu? Benatia přerušil rozhovor, Juventus televizi varuje

V italské fotbalové lize řeší v krátké době další rasistický skandál. Marocký obránce Juventusu Medhi Benatia přerušil živý televizní rozhovor pro veřejnoprávní stanici Rai poté, co ve sluchátku zaslechl rasistickou urážku.

Kontroverze se odehrála po sobotní remíze Juventusu 1:1 v městském derby s FC Turín. Benatia náhle přerušil odpověď na otázku k zápasu a uvedl: "Kdo to řekl?" V ten moment totiž zaslechl ve sluchátku rasistickou urážku, podle médií o "zas...ém Marokánci". Do vysílání slova nepronikla.

Vedení televize se druhý den omluvilo jak Benatiovi, jenž v Juventusu hostuje z Bayernu Mnichov, tak klubu. Zároveň popřelo, že by urážka přišla od pracovníků Rai, a uvedlo, že incident vyšetří.

Benatia racially abused on live Italian TV after the #JuveTorino game pic.twitter.com/IJqWRJGvG7 — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) May 7, 2017

To požaduje i Juventus, jenž televizi varoval, aby se nesnažila událost zahrát do autu. "Zvuková linka vede přímo ze sídla Rai v Miláně do sluchátek. Takže doufáme, že vyšetřování bude pokračovat bez toho, aby se uchylovali k výmluvám, incident zlehčovali a zkreslovali fakta," uvedl klub v prohlášení v reakci na spekulace, že urážku mohl pronést někdo z jeho pracovníků na stadionu.

Předminulý víkend odešel z trávníku v závěru utkání v Cagliari ghanský záložník Sulley Muntari z Pescary, jenž neúspěšně upozorňoval rozhodčího na rasistické urážky z hlediště. Svěřenci českého trenéra Zdeňka Zemana dokonce hrozil za nedovolené opuštění hrací plochy jednozápasový distanc, jenž mu ale byl po odvolání zrušen.