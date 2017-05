Řím se klaní Tottimu. Gratuloval i Čech, spoluhráč mu složil báseň

Se závěrečným hvizdem se spustily slzy. Francesco Totti za bouřlivého potlesku fanoušků AS Řím schoval hlavu do dlaní. Věděl, že dres, který tak hrdě nosil bezmála čtvrt století, dnes oblékl naposledy. Tu slunnou neděli, kterou italové překřtili na Tottiho den, si užil do sytosti a pomohl "vlkům" k důležité výhře, která je z druhého místa v Serii A posunula do základní skupiny Ligy mistrů.

Tottiho rozlučka nebyla obyčejná. Choreo od fanoušků, památeční dres, jistě, to vše si čtyřicetiletý elegán užil. K tomu ale přidejte si sochy, které mu přiznivci na poslední den jeho slavné kariéry postavili před stadionem. Když vzhlédl k nebesům, uviděl letadlo táhnoucí za sebou zprávu "Díky, kapitáne." Dokonce i římský deník Il Tempo se dočasně přejmenoval na Il Tempo Di Totti - Tottiho čas. Věčné město mu prostě znovu, naposledy, leželo u nohou.

Jak už je na sklonku jeho kariéry tradicí, Totti naskočil k důležitému utkání s Janovem jen z lavičky. Se svými spoluhráči, mnohým z nichž by mohl být otcem, se pak postaral o to, aby římský celek vyšel z dramatického duelu jako vítěz a po výhře 3:2 se kvalifikoval do skupiny Ligy mistrů místo dravých pronásledovatelů z Neapole. Ti se budou muset spokojit s předkolem.

Nedal gól, ani na žádný nenahrál, přesto byl ale hrdinou dne právě on. Není se čemu divit, milovaný kapitán strávil v dresu AS Řím celou svoji kariéru. 24 let, 786 zápasů, ve kterých vstřelil 307 gólů. Ačkoli Serii A vyhrál jen jedinkrát, zatímco hned osmkrát musel pocítit hořkost konce těsně pod vrcholem na druhém místě, zůstal klubu věrný a odmítl nabídky, které mu slibovaly víc peněz i trofejí. Francesco Totti prostě dodržel heslo, které měl při závěrečném zápase vyšité na dresu. Una squadra per la vita - Jeden klub na celý život.

"Doufám, že jste na mě byli hrdí," řekl Totti, když se naposledy klaněl svým věrným. Může si být jistý, že všichni fanoušci řeknou "ano" jako jeden muž. Hlavou jim však musí vrtat jedna zásadní otázka - co bude s Francescem dál?

Legendární římská desítka totiž oficiálně nepotvrdila konec kariéry, "jen" poslední zápas za AS. Věří si, že na fotbal na vysoké úrovni ještě má, třeba jej na rok zláká bohatá Čína nebo americká MLS. Pokud ale definitivně pověsí kopačky na hřebík, bude mít i tak jisté místo. Nový sportovní ředitel Říma, Monchi, chce Tottiho jako svou pravou ruku. Povolanějšího muže bude hledat asi těžko.

Totti se s fanoušky "vlků" rozloučil stylově, když mezi ně kopl podepsaný míč. Na něm se ale neskvěl jen jeho podpis, nýbrž i jednoduchý, srdceryvný vzkaz: Budete mi chybět. Čtyřicetiletému mistru světa vzdali kromě fandů hold i další hvězdy světového fotbalu.

"Fantastický hráč s fantastickou kariérou! Bravo!" aplaudoval na Twitteru Petr Čech záběrům se slzící legendou. "Král Říma dnes odehrál svůj poslední zápas. Za loajalitu vůči svému klubu si zaslouží ohromný respekt," poklonil se na Instagramu další známý "klubista" Steven Gerrard, který ukončil kariéru loni.

Tu nejdojemnější poklonu vysekl Tottimu jeho spoluhráč, italský reprezentační bek Alessandro Florenzi. Ten římské legendě složil báseň. "Vždycky jsi tu byl a vždy tu budeš pro lidi, kteří milují fotbal a tohle věčné město stejně, jako ty," zní její poslední verš. A nemůže být pravdivější. Přece jen, když se řekne AS Řím, snad každému fotbalovému fanouškovi se jako první asociace vybaví Francesco Totti, synonymum oddanosti. A tak to ještě dlouho bude.