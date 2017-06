Šéf Sampdorie propálil tajemství! Schick? Ten jde do Juventusu, řekl

Zástupce Juventusu Pavel Nedvěd to nepotvrdil, samotný Patrik Schick o možném přestupu vůbec nechtěl mluvit. Šéf Sampdorie Janov, kde český útočník oslnil hned ve své první sezoně, to ale práskl! Schick podle něj půjde do Juventusu, který by měl zaplatit 25 milionů eur.