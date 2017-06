Boj s Čechem v Arsenalu či Juventus? Szczęsny chce zůstat v AS Řím

Už dvě sezony je velkou oporou AS Řím. Brankář Wojciech Szczęsny omezil chyby na minimum a naopak pravidelně italskému týmu svými zákroky pomáhá. Proto je o něj zájem. Polský gólman totiž stále patří Arsenalu, kde má smlouvu do roku 2018. Rád by ho navíc přetáhl Juventus, který v něm vidí budoucí náhradu za legendu Gianluigiho Buffona. Jenže Szczęsny nemá zájem. K srdci mu přirostl AS Řím.