Hamšík měl jít do Juventusu, prozradil Nedvěd. Odmítl kvůli Maradonovi

Mohl to být jeden z největších přestupů v Serii A. Marek Hamšík, ikona a kapitán Neapole, do Juventusu Turín? Před dvěma roky k tomu nebylo daleko. Viceprezident „Staré dámy“ Pavel Nedvěd to potvrdil v rozhovoru pro televizi DigiSport. „Dohoda mezi kluby o přestupy už byla podepsná,“ uvedl bývalý kapitán české reprezentace. Jenže slovenský fotbalista odmítl.