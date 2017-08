Inter vábí Schicka! Nabízí 52 milionů ročně, rozhodne zdravotní prohlídka

Tak prý je ve hře zase Juventus. Takové informace trousila italská média na svých internetových serverech v závěru minulého týdne. Spíš se ale jednalo o zbožné přání, než o fakt tykající si s realitou. Podle informací deníku Sport je trasa Janov – Turín zaminovaná nepřekonatelnými překážkami. Jejich odstranění si vyžádá čas a toho v tuto chvíli není nazbyt.

Budoucnost sparťanského odchovance se musí vyřešit v horizontu srpnových týdnů a během nich těžko může dojít k obnovení jednání. Juventus měl údajně přispěchat s opětovnou nabídkou na hostování s opcí. Jenže takový návrh smetli ze stolu už před měsícem jak majitel Sampdorie Massimo Ferrero, tak hráčův agent Pavel Paska. Označili ho za nepřijatelný!

Do celého příběhu, který se táhne už od konce uplynulého kalendářního roku, se po krachu jednání s Juventusem významně vložil Inter Milán.

Jak se věci mají nyní?

Středobodem celého obchodu se jeví zdravotní prohlídka, kterou Patrik Schick podstoupí ve středu na římské specializované klinice Gemelli. Zde projde kompletním vyšetřením, ale především se bude netrpělivě čekat na výsledky kardiologických testů.

Útočníkovi byla totiž během červnové prohlídky před plánovaným odchodem do kádru „staré dámy“ odhalena jistá disbalance v srdeční činnosti. Tu pak Pavel Paska označil v rozhovoru pro Sport jako nijak nebezpečný výsledek kombinace nemoci a enormní únavy, vyplývající z hráčova extrémního zatížení během náročné sezony.

Pokud budou středeční výsledky negativní, dostane jednání mezi Sampdorií a Interem zelenou. Podle zpráv z Itálie nabízí milánský velkoklub za Schicka částku 30,5 milionu eur (797 milionů korun), což by ze střelce jedenácti branek v uplynulém ročníku Serie A udělalo druhého nejdražšího fotbalistu v české historii. Na stole leží lukrativní pětiletý kontrakt s ročním platem dva miliony eur (52,3 milionu korun).

Sampdoria je za těchto podmínek ochotná Schicka uvolnit. Mezi kluby by se pak jednalo pouze o tom, zda by hráč zůstal ještě rok v Janově, nebo by se do Interu přesunul okamžitě.

„Jestli bych měl Schicka rád v Interu? Určitě, každý ho miluje. Je to talent, ale bohužel stále není náš,“ prohlásil v minulých dnech Walter Sabatini, ředitel milánského klubu. Příchod českého bombarďáka považuje za klíčový prvek v projektu nové budoucnosti Interu a sní o jeho spojení s argentinským střelcem Maurem Icardim.