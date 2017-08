Dohodnuto! Schick bude nejdražší posilou AS Řím, nejdřív bude hostovat

Dohodnuto! Podle italských médií AS Řím se Sampdorií Janov domluvily na příchodu Patrika Schicka. Jednadvacetiletý český útočník by měl v týmu Giallorossi tuto sezonu hostovat a příští léto dokonat přestup díky povinné opci. Celkem by mělo AS Řím zaplatit 38 milionů eur (asi 991 milionů korun) - 5 milionů za hostování, 33 milionů eur za následný přestup, čímž by Schick překonal dosavadní rekord argentinského kanonýra Gabriela Batistuty.