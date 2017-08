V pondělí se dočkal velkého přivítání fanoušků na letišti v Římě, dnes již vše stvrdil podpisem. Útočník Patrik Schick se dočkal velkého přestupu, v AS Řím dostal smlouvu na pět let. Ročně by si měl vydělat přibližně 2,5 milionu eur (65 milionů korun). Český útočník už si promluvil také s trenérem prvního týmu Eusebiem Di Francescem.