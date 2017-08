Schick po přestupu: AS Řím na mě spoléhá, mám být budoucností klubu

Definitivně patří Římu. Konkrétně místnímu AS. S tím už nikdo nehne. S pýchou hlavního města Itálie Patrik Schick podepsal luxusní pětiletý kontrakt. Fanoušci giallorossi jsou štěstím bez sebe, což české hvězdě dali najevo spektakulárním přivítáním na římském letišti. „To, co se stalo po příletu, jsem absolutně nečekal. Bylo to fakt nádherné přijetí,“ dojímal se v krátkém rozhovoru pro deník Sport jednadvacetiletý dravec.

Byl na roztrhání. V Římě se od pondělí nemluvilo o nikom jiném. Patrik Schick vyvolal mezi příznivci AS horečku. Ta vystoupala do nebeských výšek po podpisu smlouvy. Konečná částka za přestup ze Sampdorie se i s bonusy může vyšplhat na sumu 42 milionů eur (1,1 miliardy Kč). Mladý útočník je v očích všech budoucností klubu.

Cítíte úlevu, že je po všech nekonečných týdnech nejistoty a vy máte podepsanou smlouvu v kapse?

„Samozřejmě, už to všechno bylo dlouhé. Vleklo se to hrozně moc týdnů. Jsem šťastný, že už vím, s jakým klubem spojím svoji budoucnost. Je skvělé, že jsem se stal hráčem Říma. Budu se konečně moci soustředit jen na fotbal a nemusím se zabývat tím, kde budu hrát.“

Cítím z vás, že Řím berete všemi deseti.

„Rozhodně. Klub má obrovskou prestiž, jedná se o nesmírně sympatický tým s perfektním zázemím. Všechno je na maximálně profesionální úrovni. Myslím, že mi tady nic chybět nebude. Angažmá v Římě s sebou nese spoustu obrovských lákadel. Chtějí hrát o titul v italské lize, touží uspět v Lize mistrů. Když to shrnu, celý tým i mě osobně čeká spousta velkých výzev.“

V pondělí po příletu do Říma vám fanoušci připravili dokonalé přivítání. Nebyl jste z toho v šoku?

(směje se) „Jedním slovem to bylo fantastické. To, co se stalo na letišti, jsem absolutně nečekal. Vešel jsem do haly a fanoušci AS začali skandovat moje jméno, fotili se se mnou, natáčeli si mě. Přijali mě fakt nádherně. Celé je to velká věc. Jsem moc rád, že všechno probíhalo tímto způsobem. Ale také, že už to mám za sebou.“

V úterý jste podepsal pětiletý kontrakt. Co všechno jste ještě stihl?

„Celý den uběhl hrozně rychle. Nejdříve podpis smlouvy, pak zdravotní prohlídka, focení s dresem, nějaké reklamní povinnosti a teď už stojím na letišti.“

Vedení Říma za vás utratilo osmatřicet milionů eur. Stal jste se nejdražší posilou v historii klubu, překonal i slavného Argentince Gabriela Batistutu. Je to velký závazek?

„Rozhodně. Řím na mě spoléhá, mám být budoucností klubu a vynasnažím, abych veškerá očekávání naplnil. Jsem velice šťastný, že jsem tady. Pro mě je AS Řím ideální tým. Těším se, až budu moci trénovat s novými spoluhráči a připravím se na nadcházející utkání.“