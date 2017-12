Ancelotti (zatím) odmítl trénovat Itálii. A hájil své tréninkové metody

Legendární Zinedine Zidane dělal trenérovi Carlo Ancelottimu asistenta, nyní by ho mohl nahradit • profimedia.cz

Italský fotbalový trenér Carlo Ancelotti potvrdil, že byl kontaktován s nabídkou vést italský národní tým. Zatím by však raději pokračoval na klubové úrovni.

"Ano, italská federace mě kontaktovala. Jsem poctěn, že hodně lidí chce, abych vedl národní tým. Ale je to úplně jiná práce než v klubu. A já si stále užívám každodenní práce a možnosti být s týmem v neustálém kontaktu," řekl Ancelotti v televizním pořadu La Domenica Sportiva.

"Také si myslím, že federace musí nejprve vyřešit své problémy, než bude vůbec vybírat nového kouče," dodal. Itálie je bez trenéra od 15. listopadu, kdy po neúspěšné baráži o mistrovství světa rezignoval Gian Piero Ventura. Skončil také prezident italského fotbalu Carlo Tavecchio.

Osmapadesátiletý Ancelotti je od září bez práce poté, co skončil na lavičce Bayernu Mnichov. Spekulovalo se o jeho sporech s hvězdami Bayernu. "Hodně se toho namluvilo o hráčích. Problém byl v rozdílném pohledu na tréninkové metody. Já si ty své budoval dlouhé roky a nemíním se měnit," prohlásil Ancelotti. "Hráče čeká za rok 60 zápasů, proto se v tréninku soustředím spíše na kvalitu než kvantitu," dodal.

1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Bayern - Hannover 3:1. Obhájce zvýšil náskok, ligu vede už o šest bodů

Spíše než hodinu a půl pomalého běhání upřednostňuje kratší trénink s větší intenzitou. "Fotbal není o pomalém běhu. Jsem ve fotbale dlouho a vím, že nelze výrazně zatěžovat hráče, kteří hrají 60 zápasů za rok, protože jsou pak náchylnější na zranění," řekl trojnásobný vítěz Ligy mistrů, kterého hráči Bayernu kritizovali právě za to, že pod ním dostatečně netrénovali.

"Je lepší skončit a držet se svých ideálů, než se držet ideálů ostatních. Když posadíte hráče, ten si jde stěžovat na klub a ten ho podpoří, tak trenér ztratí tvář před ostatními hráči. Když klub nestojí za trenérem, je to jeho smrt. Z toho už se nemůže vzpamatovat," připustil Ancelotti.

Nyní plánuje sbírat síly až do léta, kdy se rozhodne o další budoucnosti. "Můj plán je zůstat v klidu do konce června, kdy mi skončí smlouva s Bayernem. Chci ji respektovat. Pak se rozhodnu, co dál," dodal bývalý kouč Juventusu, AC Milán, Chelsea, Realu Madrid nebo PSG.