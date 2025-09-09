Předplatné

Fotbal v Brně za Lužánkami?! Zastupitelé podpořili plán majitele Zbrojovky

Vyroste v Brně za Lužánkami nový stadion?
Vyroste v Brně za Lužánkami nový stadion?Zdroj: ČTK
Fanoušci Zbrojovky Brno přišli na jednání zastupitelstva podpořit výstavbu nového stadionu za Lužánkami
Zbrojovka Brno prožívá skvělý vstup do sezony
Fanoušci Zbrojovky Brno přišli na jednání zastupitelstva podpořit výstavbu nového stadionu za Lužánkami
Fanoušci Zbrojovky Brno přišli na jednání zastupitelstva podpořit výstavbu nového stadionu za Lužánkami
Zbrojovka porazila Chrudim 1:0
Fanoušci Zbrojovky Brno přišli na jednání zastupitelstva podpořit výstavbu nového stadionu za Lužánkami
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Brněnští zastupitelé dnes na zasedání jednomyslně podpořili stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Stalo se tak po apelu a vystoupení fanoušků Zbrojovky, na jednání zastupitelstva jich dnes přišlo zhruba 20. Politici z vedení města nedávno jednali s novým majitelem klubu Vojtěchem Kačenou, nicméně nesdělili žádné detaily ani své preference. Kačena chce postavit stadion pro 30.000 diváků bez využití veřejných peněz právě za Lužánkami.

Zastupitelé schválili usnesení, v němž se praví, že Kačenův záměr podporují, pokud bude právně a technicky možný.

Za Lužánkami už se fotbal nehraje téměř čtvrt století a ruinu starého stadionu čeká brzo bourání. Město se v nedávné minulosti rozhodlo lokalitu definitivně opustit kvůli tomu, že se ani po letech nepodařilo dovést do konce spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky v dané lokalitě a soudní pře stále pokračuje. Proto se na základě studie rozhodlo, že bude jednou stavět fotbalový stadion u výstaviště a kvůli tomu plánovalo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů.

Kačena přišel do Zbrojovky teprve ve druhé polovině srpna, rázně však do debat o novém stadionu zasáhl. Je ochoten vypořádat majetkové spory s Procházkou a stavět stadion. „Je to úplná změna paradigmatu týkající se výstavby stadionu. Otevírá se možnost, jak rozetnout gordický uzel a Kačena má meč. Může vyřešit spory s Procházkou a tím by se lokalita odemkla, což Brno nedokázalo 20 let,“ řekl na jednání zastupitelů za příznivce Zbrojovky Martin Štefka. Podle něj byla všechna místa, po nichž se Brno poohlíželo, spíš z nouze ctnost.

Anketa
Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy?
Zbrojovka
Artis
Celkově 20029 hlasů

Lokalita za Lužánkami má pro brněnské příznivce sportu velký význam, desetiletí tam chodili na fotbal i na hokej. Jde o lokalitu, která má dobré dopravní napojení a dostatečně velkou plochu pro zázemí, které moderní sportovní stánky vyžadují. Hokejisté se sem už ovšem nevrátí, protože po mnoha letech se začal nový hokejový stadion stavět na výstavišti u pisárecké vozovny.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že vznikne pracovní skupina, která co nejdříve vyřeší otázku, která lokalita je nejvhodnější a že pokud to půjde, upřednostní se lokalita za Lužánkami.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Žižkov851212:716
5Opava743012:515
6Ústí850317:1215
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž80086:200
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů