Fotbal v Brně za Lužánkami?! Zastupitelé podpořili plán majitele Zbrojovky
Brněnští zastupitelé dnes na zasedání jednomyslně podpořili stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Stalo se tak po apelu a vystoupení fanoušků Zbrojovky, na jednání zastupitelstva jich dnes přišlo zhruba 20. Politici z vedení města nedávno jednali s novým majitelem klubu Vojtěchem Kačenou, nicméně nesdělili žádné detaily ani své preference. Kačena chce postavit stadion pro 30.000 diváků bez využití veřejných peněz právě za Lužánkami.
Zastupitelé schválili usnesení, v němž se praví, že Kačenův záměr podporují, pokud bude právně a technicky možný.
Za Lužánkami už se fotbal nehraje téměř čtvrt století a ruinu starého stadionu čeká brzo bourání. Město se v nedávné minulosti rozhodlo lokalitu definitivně opustit kvůli tomu, že se ani po letech nepodařilo dovést do konce spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky v dané lokalitě a soudní pře stále pokračuje. Proto se na základě studie rozhodlo, že bude jednou stavět fotbalový stadion u výstaviště a kvůli tomu plánovalo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů.
Kačena přišel do Zbrojovky teprve ve druhé polovině srpna, rázně však do debat o novém stadionu zasáhl. Je ochoten vypořádat majetkové spory s Procházkou a stavět stadion. „Je to úplná změna paradigmatu týkající se výstavby stadionu. Otevírá se možnost, jak rozetnout gordický uzel a Kačena má meč. Může vyřešit spory s Procházkou a tím by se lokalita odemkla, což Brno nedokázalo 20 let,“ řekl na jednání zastupitelů za příznivce Zbrojovky Martin Štefka. Podle něj byla všechna místa, po nichž se Brno poohlíželo, spíš z nouze ctnost.
Lokalita za Lužánkami má pro brněnské příznivce sportu velký význam, desetiletí tam chodili na fotbal i na hokej. Jde o lokalitu, která má dobré dopravní napojení a dostatečně velkou plochu pro zázemí, které moderní sportovní stánky vyžadují. Hokejisté se sem už ovšem nevrátí, protože po mnoha letech se začal nový hokejový stadion stavět na výstavišti u pisárecké vozovny.
Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že vznikne pracovní skupina, která co nejdříve vyřeší otázku, která lokalita je nejvhodnější a že pokud to půjde, upřednostní se lokalita za Lužánkami.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|6
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|8
|0
|0
|8
|6:20
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup