Fotbalové přestupy ONLINE: Talent Sparty do Liberce, Jablonec má Afričana z Ukrajiny
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 9. září 2025
Fotbalisté Jablonce těsně před pondělní uzávěrkou přestupů stihli přivést ještě dvaadvacetiletého útočníka Beniho Makouanu z ukrajinské Polissje Žytomyr. Reprezentant Konžské republiky bude na Střelnici hostovat do konce aktuální sezony s opcí na přestup.
Makouana se k týmu připojí hned po vyřízení vízových povinností. „Beni má velmi dobré fotbalové předpoklady. Je atletický, rychlý a dobře technicky vybavený levonohý útočník,“ představil novou tvář v kádru sportovní ředitel Zdeněk Koukal.
Odvolaného trenéra Nuna Espírita Santa u fotbalistů Nottinghamu nahradil bývalý kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.
Jak už iSport informoval v pondělí, Hradec Králové získal v poslední den přestupního období hned dvě posily z Olomouce. K Východočechům zamířil na přestup slovenský pravý bek či záložník Juraj Chvátal, který s „Votroky“ podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Obránce Jakub Elbel pak bude v novém klubu do konce sezony hostovat.
Potvrzeno. Liberec těsně před uzavřením přestupového okna získal na roční hostování ofenzivního hráče Daniela Ruse (19) ze Sparty. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
V Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na napjaté vztahy s majitelem klubu a stal se prvním odvolaným trenérem v této sezoně Premier League. O jeho propuštění informovali zástupci Forest na webu. Jméno Nunova nástupce zatím nezveřejnili.
V závěru přestupového období ještě jedna posila pro Pardubice. Východočeši získali Giannise-Fivose Botose ze Slavie. 24letý řecký záložník podepsal víceletou smlouvu.
Letní přestupové okno Chance Ligy se uzavřelo. Některé přesuny, které se dohodly na poslední chvíli, se mohou oznámit ještě v následujících hodinách.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Liberec řeší na poslední chvíli posilu do ofenzivy. Vedení severočeského klubu má podle informací Sportu jednat o ročním hostování devatenáctiletého Daniela Ruse, který nastupuje za druholigovou rezervu Sparty. Součástí dohody by neměla být opce na trvalý přestup. Čas je do dnešní půlnoci.
U Bohemians vítají „last minute“ posilu. Dres Pražanů bude oblékat venezuelský útočník Eric Ramírez, který přichází z Dynama Kyjev na hostování s možností opce na přestup. Šestadvacetiletý rodák z Barinas v české nejvyšší soutěži už působil, od léta 2017 do zimy 2018 hrával za Karvinou.
Slovácko hlásí odchod, záložník Jakub Křišťan se stěhuje do Karviné.
Jednadvacetiletý útočník Boubou Diallo posílil pražskou Duklu. 200 cm vysoký hráč přišel z lotyšského BFC Daugavpils.
Pardubice potvrdily další posilu, na hostování přichází gruzínský brankář Luka Kharatishvili.
Jablonec posílil i střední záložník Samuel Obinaja, mládežnický reprezentant Ukrajiny do 21 let. Do Jablonce zamířil z Metalistu Charkov 1925, v klubu bude hostovat do konce sezony s opcí na přestup. Na severu Čech půjde o jeho první zahraniční angažmá.
Baník potvrdil posily. Jak deník Sport již dříve informoval, do Ostravy ze Slavie přestupují Ondřej Kričfaluši a David Planka. V zimě se k nim přidá také Filip Šancl.
Jakub Brabec zamířil z Arisu Soluň do Rio Ave. Někdejší hráč Sparty či Plzně podepsal v portugalském klubu smlouvu na dva roky.
Pardubice mají další posilu, přivedly gambijského křídelníka Muhammeda Susa z estonského Paide.
V poslední den uzávěrky přestupů byl podle informací iSportu aktivní Hradec Králové. Z Olomouce získal na hostování do konce sezony Jakuba Elbela a na přestup přichází Juraj Chvátal. Naopak do Artisu Brno míří Štěpán Harazim, Martin Hlaváč odchází na hostování do Vlašimi.
Náhrada za Michala Berana už je oficiálně v Jablonci. Severočeši ohlásili příchod Richarda Sedláčka z Teplic, bývalého mládežnického reprezentanta se zkušenostmi z Nizozemska. Na opačnou stranu míří Jan Fortelný, o jehož situaci informoval web iSport.cz v minulém týdnu. Na Stínadlech bude chtít nevytěžovaný kreativec chtít vzpomenout na svou dosud nejproduktivnější sezonu 2021/22.
Zůstává volným hráčem, podepsat může stále jakémukoliv klubu. V případě Tomáše Pekharta (36) další kroky velmi bohaté a úspěšné kariéry spíš spějí k jejímu konci. Varianty v Česku, kde vysokého a gólového útočníka oslovily Pardubice a Artis Brno, v závěru transferového okna padly. Někdejší reprezentant a ikona polské Legie zvažuje podle informací Sportu ještě nabídky ze zahraničí. Pokud by nedopadly, nejspíš profesionální dráhu završí. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu včetně kanonýra Patrika Schicka bude trénovat Dán Kasper Hjulmand. S Bayerem dnes podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradí nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánskou reprezentaci. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.