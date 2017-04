Obránce Dortmundu pátral po odvážné fanynce z Schalke: Máš u mě dres!

Šestadvacetiletý odchovanec Barcelony spustil na Twitteru lavinu, když v neděli zevřejnil fotku ženy ve žlutém dresu BVB osaměle zařící v sektoru domácích fanoušků Schalke. Tohle je pravá láska ke klubu! Vyzýval lidi, aby mu oddanou fanynku pomohli najít a on by jí mohl následně věnovat svůj dres.

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe 🙌🏼🐝 pic.twitter.com/ETh6cIJteR