Kadeřábka a spol. vede "pekař" do Ligy mistrů. Bayern mu ukázal drogu

Ve 28 letech se ujal funkce trenéra bundesligového týmu, kdekdo si klepal na čelo. Člověk mladší než někteří hráči má bojovat s Hoffenheimem o záchranu? Julian Nagelsmann to zvládl. O bod unikl baráži. Svoje umění však dokonale předvádí až v současné sezoně. Tým, který byl loni na odpis, je aktuálně na třetí příčce a premiérová účast v Champions League je na dosah. Pomohla tomu i úterní výhra na Bayernem (1:0). „Je to jako droga,“ říká 29letý kouč.

Jeho nástup do funkce hlavního trenéra byl oznámen již na podzim roku 2015. Tehdy vedl Nagelsmann tým do 19 let. Okolnosti však donutily vedení klubu změnit plány. Dvaašedesátiletý Huub Stevens musel v únoru 2016 kvůli zdravotním potížím odstoupit a Hoffenheim měl mezi elitou zachránit tehdy ještě 28letý zelenáč. Stal se nejmladším trenérem v historii bundesligy. Platnou licenci, si teprve dodělával, nicméně klub v lize udržel.

V další sezoně však progresivní trenér ukázal bundeslize, jak se dělá moderní fotbal. Překopal rozestavení týmu, hráči jsou nyní mnohem variabilnější. Znát je to na příkladu Pavla Kadeřábka, který již dávno není pouze pravým bekem. Nagelsmann mu ušil pozici halvbeka a český reprezentant pookřál.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a klub vlastněný miliardářem Dietmarem Hoppem se vyšvihl ze dna bundesligy mezi elitu. Aktuálně se drží na třetí příčce, která zaručuje účast v Lize mistrů, což by po historickém postupu do nejvyšší německé soutěže, byl dalším milníkem v dějinách klubu.

Velmi důležitý krok k tomu Nagelsmannovi svěřenci udělali v úterý, když zvládli náročný duel s Bayernem Mnichov. Vedoucí tým doma skolili jedinou trefou. „Nikdy jsem žádné drogy neměl, ale tuším, že takhle nějak vypadá ten pocit, po jejich užití. Vyhrát nad Bayernem je prostě takové,“ rozvášnil se mladý trenér pro deník Bild.

Jeho tým završil trojici klíčových zápasů. Porazit dokázal postupně Leverkusen, Herthu a Bayern. Během sezony si dosud připsal pouze dvě porážky. Hlavy museli Kadeřábek a spol. sklonit na půdě Lipska a Wolfsburgu.

V čem vězí jeho kouzlo? To prozradit nehodlá, nicméně nastínil, kde k jeho velkolepým plánům dochází.

„Nejlepší nápady mám v koupelně,“ uvedl. „Jakmile vyjdu, okamžitě si jdu vše napsat na papír, podtrhnu to pravítkem a zvýrazním. Když přijdu do kabiny, pracuji jako pekař. Smíchám vše dohromady, nechám to upéct a čekám, zda to bude chutnat,“ zakončil vtipnou metaforu.

Jeho dobře odváděnou práci v Německu uznávají. Nedávno byl vyhlášen trenérem roku. Dokonce se už nyní spekuluje, který z gigantů jej uloví dřív. Bude to Bayern, nebo Dortmund?

I boss Hoffenheimu se už připravuje na okamžik, kdy mu nadaný trenér odejde za lepším. „Díky jeho nesmírnému talentu přichází doba, kdy mu bude náš klub malý,“ svěřil se nedávno 76letý miliardář.