Trenér Bosz převzal Dortmund. V Ajaxu necítil dostatečnou podporu

Novým trenérem fotbalistů Dortmundu se stal Peter Bosz. Nizozemský kouč, který v minulé sezoně dovedl Ajax Amsterodam do finále Evropské ligy, na lavičce nahradí odvolaného Thomase Tuchela. Bosz se s Borussií dohodl na dvouleté smlouvě.

Třiapadesátiletý trenér převzal Ajax loni v létě a na jaře odsunul českého reprezentanta do 21 let Václava Černého do béčka. Amsterodamský tým v nizozemské lize skončil druhý o bod za mistrovským Feyenoordem Rotterdam a ve finále EL podlehl Manchesteru United 0:2.

Bosz, jenž do Borussie zamíří i se svým asistentem Hendriem Krüzenem, měl v Ajaxu platný kontrakt do roku 2019. Od vedení klubu ale necítil dostatečnou podporu, proto se rozhodl odejít. Dortmund by měl podle informací médií za trenéra zaplatit Ajaxu odstupné pět milionů eur.

Tuchel skončil v Dortmundu před týdnem kvůli údajným neshodám s vedením vestfálského klubu. Borussia v uplynulém ročníku skončila třetí v bundesligové tabulce a vyhrála Německý pohár.