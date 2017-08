Slušná premiéra s hořkou kaňkou. Pavlenku v bundeslize zaskočila teč

Andrej Kramarič švihl pravačkou a napálil míč do hradby těl před sebou. Střela se otřela o záda bránícího beka Roberta Bauera, změnila směr a zapadla k tyči. Jiří Pavlenka se smutně ohlédl, tohle nemohl mít. „Mrzí to. Jsem frustrovaný,“ říkal po zápase Bauer za sebe - a vlastně i za Pavlenku. Když čahoun ve žlutém dresu kráčel do kabin, měl ve tváři zklamání. Byl šest minut od remízy, ale nakonec na jeho tým nezbyl ani bod.

Přitom se na svůj velký den tolik těšil. „Bundesliga je splněný sen. Dřív jsem se na hvězdy díval v televizi, teď jsem při tom,“ říkal Pavlenka pár dnů před svým bundesligovým debutem. V létě přišel za zhruba 100 milionů korun z mistrovské Slavie a během přípravy si řekl o místo jedničky. Včera mu ze střídačky kryl záda veterán Jaroslav Drobný.

Pavlenka odchytal výborný zápas se smutnou pointou. Od začátku působil jistě, parťáci se na něj mohli spolehnout. V prvním poločase měl nejvíc práce hned zkraje zápasu, kdy Hoffenheim hosty úporně tlačil a dostával se do šancí. Pak už Pavlenka tolik práce neměl a přes celé hřiště sledoval, jak se potí domácí gólman Oliver Baumann. „Super Parade, Oli!“ křičeli němečtí televizní komentátoři při Baumannových zákrocích proti tandemu Max Kruse & Ludwig Augustinsson.

„Nebyli jsme špatní, ale rozhodně jsme mohli být odvážnější,“ vykládal Kruse. Proč ta kritika? Ve druhém poločase byl totiž Hoff enheim lepší, šel si za vítězstvím a Pavlenka se musel hodně ohánět. V 60. minutě si někteří fanoušci Brém raději zakrývali oči. Domácí záložník Kerem Demerbay trefi l břevno, od kterého se míč odrazil přímo na čáru. Štěstí pro Pavlenku a spol., že míč nebyl v brance celým objemem.

„Znovu jsme poznali, jak je Hoffenheim při držení míče precizní. Dařilo se nám vzdorovat, ale ještě se musíme zlepšit,“ vykládal Theodor Gebre Selassie. Byl to on, kdo dostal Pavlenku po jeho příchodu do Brém na starosti. Pomohl mu s kolotočem zařizování, zasvětil ho do týmových zvyklostí a na soustředěních s ním byl na pokoji.

Pavlenkovy minuty 5. Pohotově vyběhl proti Keremu Demirbayovi, jenž vzápětí přestřelil branku.

15. Havard Nordtveit pálil do boční sítě, Pavlenka jeho střelu jistil skokem k tyči.

60. Demirbay napálil břevno, od něj se míč odrazil kolmo na čáru a Pavlenka ho vyrazil před sebe.

75. Vykopl míč na roh po střele Serge Gnabryho z pravé strany.

84. Luxusní zákrok: pravačkou vsedě zlikvidoval další pokus Gnabryho.

84. Gól. Andrej Kramarič vypálil, po teči obránce Roberta Bauera míč změnil směr a zapadl do sítě.

90+2. A ještě jednou aktivní Demirbay: Pavlenka jeho prudkou střelu vyrazil.

Včera museli společně vstřebat těsnou porážku. Pro Pavlenku musela být o to bolavější, že těsně před gólem předvedl skvělý zákrok při tutovce Serge Gnabryho. Dobrá odpověď kritikům, kteří o Pavlenkovi přes léto v Brémách pochybovali. „Neřešil jsem to, ani moc nečtu noviny,“ mávl rukou.

Už v sobotu jeho Werder čeká další žhavý zápas, doma si to rozdá s Bayernem. Hoff enheim bude hrát už v týdnu, v play off o Ligu mistrů potřebuje vymazat manko proti Liverpoolu (první zápas 1:2). Bude u toho univerzál Pavel Kadeřábek? Doma s Liverpoolem odehrál celý zápas, včera dostal přednost Jeremy Toljan. S berlínskou Herthou slavil záložník Vladimír Darida, jenž pomohl k vítězství 2:0 nad Stuttgartem.