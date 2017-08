Slavil až se zranil. Müller z Hamburku si po gólu přetrhnul vazy v koleni

Müller se štěstím propasíroval míč do sítě už v osmé minutě sobotního zápasu. Poté v euforii udělal ve výskoku otočku a upadl přes rohový praporek. "Je to krutá rána hned v úvodu sezony. A samozřejmě je to velmi hořké pro Nicolaie," řekl na klubovém webu sportovní ředitel Jens Todt.

