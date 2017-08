Jesle od Lewandowského i dobré zákroky. Pavlenka čelil Bayernu

Horké chvilky v zápase proti velkoklubu začaly Pavlenkovi už v šesté minutě, když musel čelit střele Arjena Robbena, s nebezpečným pokusem nizozemského křídelníka si ale poradil.

Další akce Bayernu přišla už za malou chvíli - Vidalův centr z pravé strany český brankář vyrazil jen před Tolissa, který z hranice malého vápna pohotově vystřelil a orazítkoval břevno branky Werderu.

Pak se rozhodl prověřit pozornost bývalého gólmana Slavie znovu Robben, jeho hlavička však postrádala přesnost a Pavlenka proti ní ani nemusel zasahovat.

Až do sedmdesáté minuty to vypadalo, že by si pětadvacetiletý gólman mohl proti slavnému soupeři připsat své první čisté konto v německé lize. To by ovšem na hřišti nesměl být Robert Lewandowski.

Ten nejprve efektně poslal míč za Pavlenkova záda po přihrávce střídajícího Comana, o čtyři minuty později pak po průniku obranou Werderu nadělil českému brankáři dokonce jesle.

Brémy jsou tak po dvou ligových zápasech stále bez bodu i vstřelené branky, trenér Alexander Nouri však na hře svého týmu viděl i pozitiva. „Po většinu zápasu jsme hráli vážně dobře, ale náš přechod z obrany do útoku nebyl dost dobrý,“ hodnotil prohrané utkání kouč domácích.

Zápas nabídl ještě jednu českou stopu - stejně jako Pavlenka devadesát minut odehrál i Theodor Gebre Selassie, který měl o důvodech porážky jasno. „Bayern byl dnes v zakončení velmi efektivní. My jsme měli být před brankou přesnější,“ prohlásil český pravý bek po duelu s favoritem celé soutěže.