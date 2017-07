Ben Chaim ve Spartě? V Izraeli koukali s otevřenou pusou, říká Pekhart

Když v telefonickém rozhovoru promluvil pro deník Sport, v řecké metropoli si zrovna balil kufry a vyřizoval poslední nutné věci, aby mohl zamířit k novému zaměstnavateli. Tomáš Pekhart podepsal u izraelského mistra Hapoelu Beerševa tříletou smlouvu a už se nemůže dočkat, až se porve o další velké výzvy.



Jaké máte první dojmy z nového angažmá?

„Jsem nadšený. Všechno v klubu dělají na profesionální úrovni, o fotbalisty se tady neuvěřitelně starají. Z Řecka jsem byl zvyklý, že jsem musel spoustu věcí dlouho připomínat, než se začalo něco dít. Tady mi to připomíná Německo, na všechno je spoleh. Zajímavé je, že klub vede prezidentka, děním v klubu žije. S týmem chodí na večeře, o všechno se zajímá a snaží se pomáhat.“



Kdy jste se rozhodl pro přestup do Izraele?

„Byl jsem s nimi v kontaktu zhruba od dubna, vážnější to začalo být ve chvíli, kdy bylo jasné, že se nedohodnu v AEK. Letěl jsem tam na dva dny, než jsem podepsal, chtěl jsem si všechno projít. Zázemí i ostatní okolo na mě udělalo obrovský dojem. Mají nádherný stadion, připomíná mi to Southampton. Jde o klub s obrovskými ambicemi, co hraje o ty nejvyšší příčky, to je pro útočníka vždycky dobré.“



Proč jste se nedohodl na pokračování v AEK, kde jste byl v minulé sezoně s dvanácti góly nejlepším střelcem?

„V AEK jsem mohl zůstat, stačilo zavolat a pokračoval jsem tam. Klub měl zájem, ale za podmínek, které mi nabízeli, to nebylo možné. Oni si musejí vyřešit vlastní věci, ale to je trošku na jiné povídání. Jsem rád, že to dopadlo takhle a jsem v Izraeli. Pro mě je to jednoznačně sportovní krok směrem nahoru. Beerševě loni utekla Liga mistrů o jediný gól (v play off vypadla s Celtikem po výsledcích 2:5 a 2:0), pak prohrála v základní skupině Evropské ligy pouze se Spartou a ve vyřazovací fázi nestačila na Besiktas. AEK loni vypadlo v předkole Evropské ligy se St. Étienne, teď v předkole Ligy mistrů dostalo CSKA Moskva, to budou mít hodně těžké.“

„Bylo toho opravdu hodně, až jsem z toho byl zoufalý. Už jsem nechtěl dál čekat a nakonec se rozhodl takhle. Byly tam i nějaké jiné kluby z elitních evropských soutěží, ale všechno na úrovni Norimberku nebo Ingolstadtu (Pekhartova předchozí působiště), které nehrají úplně nahoře, hodně by se bránilo. Pro útočníka je naopak lepší, když hraje v mužstvu, co chce hrát útočně. Navíc izraelská liga šla hodně nahoru, všude jsou krásné, nové stadiony. Teď tam šel i Tomáš Sivok (Maccabi Petah Tikva), hodně jsem byl v kontaktu s Kamilem Vackem (působí v Maccabi Haifa). Bavil jsem se o tom i s Bořkem Dočkalem, plus s mým bývalým spoluhráčem z Německa Almogem Cohenem, který se v Beerševě narodil. Všichni říkali, že když mám tuhle možnost, ať neváhám. Celkově to dalo dohromady takový ,packet’, který rozhodl pro to, že jsem v Izraeli.“„Když jsem se bavil s lidmi v klubu, jsou z takových řečí akorát nas... Dneska se může stát cokoli po celém světě. Když jsme to s manželkou viděli přímo na místě, byli jsme nadšení. Lidé se chovali skvěle, navíc Izrael je nádherná země, chceme to tam všechno procestovat. Naopak tam teď chodí zajímaví hráči, dá se říct, že je to módní země, ekonomicky silná. Život tam bude podobný tomu, co jsme měli v Aténách, kde jsme si to zamilovali, to je pro mě ohromně důležité.“„Ve čtvrtek jsem tam podepsal smlouvu, pak hned letěl zpátky do Atén, kde si musím vyřídit nějaké osobní věci. Budu potřebovat určitý čas, především začít trénovat s týmem. Teď jsem se připravoval individuálně s kondičním trenérem, ve formě bych měl být. Ale ještě chvíli zabere, než se dostanu do zápasového tempa, to je úplně něco jiného.“„Trenér o mě hodně stál. Co vím, tak si vybral přímo mě, i když mohl ukázat na spoustu jiných hráčů. Chce hrát útočným stylem a takovým systémem, do kterého bych měl zapadat. S konkurencí počítám, ale já chci být úspěšný a dávat góly.“„Určitě. Beerševa má ohromné ambice, chceme hrát buď Ligu mistrů, nebo základní skupinu Evropské ligy.“„Když jsme se tam o tom bavili, koukali na to s otevřenou pusou. On měl nabídky i z jiných větších klubů, ale nikdo nechtěl zaplatit výstupní klauzuli (2,9 milionu eur, asi 76,2 milionu korun), až Sparta. Co se tam děje, to mi hlava nebere.“„Pro cizince v Česku je to hodně složité. Co vím, tak asi nikdo, kdo přicházel s takovou pompou, se pořádně neprosadil. Něco jiného to bylo třeba u Bonyho, od kterého se nic velkého nečekalo. Jsem na to opravdu zvědavý.“„Přivedli asi deset nových hráčů, to vždycky trvá, než se dá dohromady. Jsou to určitě zajímavá jména, asi nikoho by nenapadlo, že takoví fotbalisté můžou přijít do Česka. Trenéra Stramaccioniho znám z Řecka, v Panathinaikosu dělal to samé. Tam si během dvou transferových období přivedl snad 17 hráčů, nakonec jim to nevyšlo a teď v klubu trochu nevědí, co s těmi hráči, kteří tam po něm zůstali. Myslím, že jedničkou bude Slavia, také přivedla výborné fotbalisty a už v minulé sezoně předvedla, že má kvalitu a může hrát Ligu mistrů.“„Pro mě je důležité, abych hrál v klubu. V minulé sezoně jsem dával góly, ale nominace jsem nedostával, lidé od nároďáku spoléhají na jiné hráče. Soustředím se na nové angažmá, určitě se nebudu hroutit z toho, jestli přijde pozvánka, nebo ne. Když mi to půjde, samozřejmě se nebráním ničemu.“