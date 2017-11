Drsný boj o Madrid: Ramosovi kopanec zlomil nos, Realu vzali penaltu

Pro Madrid to byl zápas podzimu. Navíc první derby v nové moderní aréně Wanda Metropolitano, kam se Atlétiko v této sezoně přestěhovalo ze stařičkého stadionu Vicente Calderóna. Na hřišti to však slavnostní okamžik vůbec nevypadalo. Od prvních minut to byla válka mezi dvěma tábory. Real se snažil postupným útoky překonat domácí obranu, Atlético bořilo jeden nájezd královského klubu za druhým.

Zbrusu nový stánek však zůstal díky pevné defenzivě nedobyt. Pomohl však i velkorysý výkon sudího Davida Fernándeze Borbalána, jehož verdikty zvedaly fanoušky Realu ze sedadel. Co hostujícímu celku na hlavním arbitrovi, který na jaře 2015 pískal český šlágr Sparta - Plzeň, vadilo?

Kromě několika sporných rukou v pokutových územích především jeho pohled na nevybíravé zákroky hráčů Atlétika. Penalty se dožadovali ve 32. minutě po dohrání Toniho Kroose po hezké kombinaci s Ronaldem. Německý středopolař si s hvězdným Portugalem dvakrát narazil, ve vápně se dostal ke střele, a poté jej ve skluzu zasáhl stoper Giego Godín. Borbalán však faul neviděl, nařídil odkop od branky.

O pět minut později bylo opět dusno. Sergio Ramos si našel centr na přední tyč, položil se do míče hlavou, ale obránce Lucas Hernández jej přitom zasáhl kopačkou do obličeje, přičemž míče se nedotkl. Borbalán ukázal na odkop od branky. Mezitím však už byl kapitán Realu ošetřován, jelikož začal krvácet. Do druhého poločasu ani nenastoupil. Lucasův kopanec byl tak tvrdý, že mu zlomil nos.

„Byl jsem od toho trochu dál, ale byl to normální kopanec do hlavy. To měla být penalta,“ nechápal po zápase navrátilec po problémy se srdcem Dani Carvajal.

„O rozhodčích nechci mluvit, takové věci se ve fotbale dějí. Musíte se zeptat Lucase, zda jeho noha byla moc vysoko, nebo to byla Ramosova chyba. V zápase se mohly kopat minimálně tři až čtyři penalty. Sudí chybují, patří to k fotbalu,“ přidal se Marcelo, který od Ramose převzal kapitánskou pásku.

Aby to však nebyly pouze nářky na chyby sudích, Real, který měl v utkání víc střeleckých pokusů, trápila stejně jako v posledních zápasech špatná koncovka. Ke konci utkání se ve dvou šancích zjevil Cristiano Ronaldo, ale ani jednou mu nebylo přáno. Nejprve jeho přímý kop vytáhl brankář Jan Oblak na roh, v 89. minutě zase jeho střelu v pokutovém území zblokovali obránci.

„Nemám za co hráče kritizova. Tentokrát jsme hráli dobře, ale chyběl nám gól. Mrzí mě úsilí hráčů, protože si zasloužili víc než bod. Zatímco v zápasech s Tottenhamem a Gironou jsme se nedrželi plánu, tentokrát jsme takový problém neměli, ale bohužel, výhra z toho nebyla,“ hodnotil utkání hostující kouč Zinedine Zidane.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Oblak – Torres Juanfran, Savić, Godín, Lucas Hernández – Partey (54. Ferreira-Carrasco), Gabi, Saúl Ñíguez, Koke – Á. Correa (77. Gameiro), Griezmann (76. F. Torres). Hosté: Casilla – Carvajal, Varane, Ramos (46. Nacho Fernández), Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Ronaldo, Isco, Benzema (76. Asensio). Náhradníci Domácí: Moyà, Luís, Torres, Ferreira-Carrasco, Gameiro, Gaitán, Giménez Hosté: Fernández, Hernández, Vázquez, Asensio, Mayoral, Ceballos, Ramos Karty Domácí: Savić, Saúl Ñíguez, Koke, Torres Juanfran, Lucas Hernández, Godín Hosté: Carvajal Rozhodčí Fernández – Cabañero, Matías Stadion Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

