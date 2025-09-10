Lákala posilu Pardubic do Česka Slavia? Manažer Podbrezové naznačil detaily jednání
Stal se jednou ze sedmi posil posledního mančaftu ligové tabulky, která dorazila v závěrečný den transferového okna. Do Pardubic přišel také útočník Daniel Smékal, čahoun se sedmnácti starty za Baník. Forvard přestoupil z Podbrezové, jejíž vysoký funkcionář naznačil, že vyjednával nejen s východočeským klubem.
Chtěli, aby zůstal, sezonu totiž rozjel velmi nadějně. V šesti duelech nejvyšší soutěže nastřádal tři branky a jednu asistenci. Slušný počin a také pobídka pro zájemce, aby se na 193 centimetrů vysokého junáka zaměřili.
Stalo se. „Nejdřív byly nabídky z Polska a Belgie, které však nakonec padly. Mysleli jsme, že Daniela udržíme aspoň do zimy,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web Podbrezové její generální manažer Miroslav Poliaček, borec, který si zahrál federální ligu za Slovan Bratislav, ale také Hradec Králové.
Do města nedaleko východočeské metropole, nějakých dvacet kilometrů, mu však nyní zmizel elitní hráč týmu.
Další společný projekt?
Smékala nakonec získaly Pardubice, k čemuž jim podle manažerových slov pomohl také nadstandardní vztah s jednou ze dvou největších značek v Česku. „Následně přišly Pardubice. Možná to není pro někoho lákavá destinace, ale česká liga patří mezi TOP 10 v Evropě. K tomu je Čech, chtěl odejít. Podmínky, které mu dokázaly nabídnout, jsou nad naše možnosti,“ nastínil Poliaček.
A pak přidal další klíčový faktor: „Pardubice úzce spolupracují s elitním klubem, který s Danielem komunikoval a dal mu najevo, že by ho rád viděl v české lize. Následně by ho připravil na přestup do svých řad. Pro hráče je to obrovská výzva a motivace.“
Manažer nejmenoval, ale směr je jasný. Pardubičtí jsou v těsném kontaktu se Slavií, odkud získávají hráče na hostování, přestupy, z červenobílých barev přišel také trenérský štáb vedený Davidem Střihavkou. Nakonec poslední posily jsou dalším důkazem, v pondělí byli podepsáni na hostování Divine Teah a na přestup Giannis-Fivos Botos.
První instituce je využívána také u mladíků Filipa Šancla (v zimě odejde do Baníku) a Mikuláše Konečného. Druhá se týká například dalšího nadějného obránce Jana Trédla. V minulosti se u řeky Labe „ohrávala“ taková jména jako Tomáš Vlček či Antonín Kinský.
Známý je vztah obou majitelů, slávistického Pavla Tykače s pardubickým Karlem Pražákem. První dokonce nedávno od druhého koupil podle webu Seznam Zprávy jeho menšinový podíl na stadionu v Edenu.
Ostatně kluby ctí stejné barvy… Zdá se, že Smékal může být dalším společným projektem.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu