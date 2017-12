Giganti nechtějí titul? Barcelona i Real ztrácí, brzdí je zranění i disciplína

Fotbalisté Realu Madrid slaví úvodní trefu do sítě Fuenlabrady • ČTK

Branka Lionela Messiho do sítě Valencie nesprávně nebyla uznána • Reuters

Aby s pohárem pro šampiony křepčili jiní hráči než z Madridu nebo Barcelony? Tuhle situaci neznají ve Španělsku už třináct let. Tituly od sezony 2003/2004 neustále sbírají Real s Barcelonou, v sezoně 2013/2014 jejich nadvládu rozbilo Atlético. „Bílý balet“ za posledních 13 let zvládl čtyři mistrovské sezony, katalánský gigant dokonce osm.

K mimořádné situaci ale na konci sezony klidně dojít může. Real, Atlético a teď i Barcelona nezvykle ztrácejí. I Valencia, doposud sympatické překvapení podzimu, v neděli ztratila. Nicméně byla poslední, kdo mimo velké trojky ve Španělsku slavil titul.

Barcelona sice po 14 kolech vede tabulku a ještě neprohrála, ale její konkurence jí povážlivě dýchá na záda. Messi a spol. ztratili ve druhém zápase po sobě, to se slavnému klubu stalo naposledy před rokem. Až do sobotního duelu s Celtou.

Katalánci v něm prospali začátek. Ve 20. minutě frnkl jejich obraně Aspas. Fantastický zákrok ter Stegena nejdřív odvrátil hrozící pohromu, následné dorážce stejného hráče už německý gólman zabránit nemohl. Barcelonu vrátil do hry svým 13. gólem v ligové sezoně Lionel Messi, v 62. minutě dostal domácí do vedení Luis Suárez.

Vše bylo z pohledu favorita na dobré cestě. Jenže v 70. minutě unikl Aspas a z následné akce trefil vyrovnání Gómez. Aspasovi, který v posledních čtyřech zápasech nasázel Barceloně čtyři góly, pomohla náhlá indispozice Umtitiho. Domácí stoper se při sprinterském souboji náhle chytil za stehno a svého soka pustil do šance. Francouzský reprezentant musel střídat, následná vyšetření odhalila poměrně vážné svalové zranění. Od fotbalu si podle odhadů až osm týdnů odpočine.

„Měli jsme šance jít do vedení 3:1,“ hodnotil utkání trenér Barcelony Ernesto Valverde. „Ten moment před druhým gólem (nešťastné zranění Umtitiho) nás stál dva body. Za normálních okolností by v prostoru, odkud utekl Aspas, byl ještě jeden obránce,“ mrzelo španělského kouče.

Ztráta Umtitiho mu přidělala nepříjemné vrásky. 24letý stoper je mimo hru do konce roku 2017 a zmešká i start ledna. „Ztratit takového hráče je rána, hrál v obrovské formě,“ mrzelo ho.

720p 360p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: Barcelona – Celta Vigo 2:2. Domácí ztratili podruhé v řadě • VIDEO La Liga

Ramos je smutným rekordmanem La Ligy

Ještě větší trable než Barcelona řeší Real. „Bílý balet“ šel do zápasu v Bilbau s vědomím, že v případě tříbodového úspěchu může smazat část ztráty na katalánského rivala. Ronaldo a spol. nehráli špatné utkání, ale už poněkolikáté doplatili na mizernou koncovku. Žádná ze slibných šancí neskončila v brance a hráči odcházeli z trávníku se sklopenými hlavami po remíze 0:0.

Symbol zmaru doložila situace z 86. minuty, kdy se po druhé žluté ze hřiště nedobrovolně pakoval Sergio Ramos. Kapitán a jeden ze symbolů Realu opět doplatil na svůj přílišný důraz – obě karty byly za úder loktem při souboji s protihráčem, o obou nelze moc polemizovat.

720p 360p REKLAMA Bilbao - Real Madrid: Stoper Sergio Ramos podruhé v zápase zasáhl loktem Adurize a po druhé žluté byl vyloučený • VIDEO La Liga

„Není z toho zrovna nadšený. Sergio si myslí, že ten druhý faul nebyl na udělení karty. Ale tak to je, už to nemůžeme změnit,“ glosoval to slavný trenér Realu Zinedine Zidane. Ramos je už s 19 červenými kartami v kariéře smutným rekordmanem La Ligy.

Real po bezbrankové remíze ztrácí ze čtvrtého místa na vedoucí Barcelonu osm bodů. V královském klubu přesto odmítají skládat zbraně. Věří, že se proberou ofenzivní hvězdy a začnou zase sázet góly. Koncovka je totiž největší bolestí úřadujícího šampiona Ligy mistrů – v lize za 14 kol nastřílel pouze 25 branek, to je o 11 méně než aktuální lídr z Barcelony.

„Zasloužili jsme si víc než remízu 0:0. Jenže když nedáme gól, nelze myslet na tři body,“ uvědomoval si Zidane. „Ale musíme být pozitivní, góly přijdou. Pamatuji si minulou sezonu, kdy jsme zápasy často zvládali vítěznými brankami v závěrech zápasů. Tohle nám teď nejde,“ přiznala francouzská fotbalová legenda.

720p 360p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: Bilbao - Real Madrid 0:0. Kapitán hostí Ramos se nechal vyloučit • VIDEO La Liga

