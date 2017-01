Gól jako Panenka a provokace. Ramos se mstil fanouškům klubu, kde vyrostl

V Seville strávil své fotbalové mládí, jednu výbornou sezonu prožil také v prvním týmu. Sergio Ramos ale už dávno není v městu na jihu Španělska oblíbeným mužem, právě naopak. Španělský reprezentant totiž již přes deset let válí za Real Madrid a ten v Seville v lásce opravdu nemají. Ramos to poznal i ve čtvrtečním pohárovém duelu, kdy ho domácí fanoušci uráželi. Kapitán „bílého baletu“ jim to ale vrátil se vším všudy.