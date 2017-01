Vlastní gól i hrubka Benzemy! Jak Real přišel o sérii bez prohry

REKLAMA

Ronaldova penalta a incident

Prvním důležitým okamžikem utkání byl v 67. minutě zákrok brankáře Sergia Rica na obránce Carvajala, po kterém sudí nařídil pokutový kop ve prospěch Realu. Postavil se k němu Cristiano Ronaldo, ale ještě předtím se na hřišti strhly menší potyčky.

Sevilla - Real Madrid: Penalta! Carvajal vletěl do pokutového území a Rico jej poslal k zemi

Domácí s penaltou nesouhlasili a protestovali. Záložník Vitolo dokonce schválně rozryl značku, ze které se pokutový kop rozehrává. To Ronalda naštvalo a hodil po něm míč. Po chvilce se rozbroje uklidnily a portugalský fotbalista přesnou střelou otevřel skóre zápasu.

Sevilla - Real Madrid: Gól! Ronaldo nejprve hodil míč po protihráči, pak se z penalty nemýlil

Vlastní gól Ramose

Radost madridských fanoušků vydržela pouze do 85. minuty. Po centru Sarabii ze standardní situace do pokutového území si míč nešťastně srazil do vlastní branky kapitán Realu Sergio Ramos.

Sevilla - Real Madrid: Vlastní gól! Sarabiův centr z přímého kopu nešťastně poslal do brány kapitán Ramos

Zatímco ve čtvrtek ve Španělském poháru proti stejnému soupeři (3:3) to byl on, kdo svým spoluhráčům proměněnou penaltou vykřesal naději na vyrovnání, v nedělním ligovém duelu se stal hlavním smolařem.

Chyba Benzemy, gól a konec série

Ve druhé minutě nastaveného času však přišel pro Zidanovu squadru druhý šok. Karim Benzema trestuhodně ztratil míč na polovině hřiště a lednová posila Sevilly Stevan Jovetič parádním obstřelem otočil stav zápasu ve prospěch domácích.

Sevilla - Real Madrid: Gól! Navas si na dělovku Jovetiče sáhl, gólu ale nezabránil

Ti vítězný výsledek udrželi a Real tak prohrál poprvé po 40 soutěžních zápasech. „85 minut jsme se soustředili, ale následných pět minut zhatilo všechno,“ uvedl po utkání francouzský kouč Realu.

„Tento zápas si ještě detailně rozebereme. Zápas se mi líbil, byl jsem dokonce i spokojený, ale to rozhodně nemohu říct o našich dvou chybách, které jsme provedli při inkasovaných gólech,“ dodal Zidane.