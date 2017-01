Divoký zápas Barcelony: Zářez, volání po jestřábím oku a boj o bod

REKLAMA

Karty před zápasem byly rozdány jasně. Nikdo asi nečekal, že by se trpaslík z 11. místa vzepřel proti katalánskému gigantovi. Jenže opak byl pravdou. Betis Barceloně pořádně zatápěl a senzační porážka svěřenců Luise Enriqueho nebyla daleko.



První poločas žádné velké představení nenabídl. Po výměně stran se však děly věci. V 60. minutě předvedl obrovskou hrubku barcelonský brankář, který ztratil míč za vápnem a měl velké štěstí, že domácí zcela prázdnou branku netrefili. Tlak domácích se ale stupňoval, což po zápase přiznal i hostující kouč Luis Enrique. „Prvních třicet minut ve druhém poločase jsme byli rozhodně horším týmem,“ uvedl.

Narážel tím na smršť akcí Betisu. V 71. minutě trefil břevno Ceballos. Pár minut po něm nastřelil tyč po individuální akci Castro a v 75. minutě se domácí ujali vedení. Po rohovém kopu se nejlépe zorientoval Alegría a dostal míč za záda Ter Stegena. Hráči Barcelony byli zralí na pořádný příděl. Senzace se však k obědu na stadionu Benita Villamarína neservírovala. Po inkasované brance jako kdyby katalánský celek teprve přepnul na zápasový režim a začal hrát.

Jen těsně po brance Betisu si centr Aleixe Vidala srazil do vlastní sítě obránce Mandi, ale domácím se míč podařil okamžitě vykopnout a sudí si branky vůbec nevšiml. Suverénně nechal hru pokračovat. Jak se však později ukázalo, připravil tím hosty o zcela regulérní gól.

Enrique si však nestěžoval. Naopak se zastal sudích. "Viděl jsem fotografii. Rozhodčí potřebují pomoc, ať už jde o momenty, které nám škodí, nebo nás zvýhodňují," uvedl barcelonský kouč s tím, že španělskému fotbalu by prospěla branková technologie, kterou využívají třeba v anglické Premier League. „Míč byl snad metr za brankovou čárou, ale sudí také mohou dělat chyby. Ale obrázky potvrdily, že to gól byl," dodal Luis Suárez

To brazilský křídelník Neymar si vůbec nebral servítky. Na Instagram přidal fotku, jak je míč za brankovou čarou a dodal „HA, HA, HA, HA, HA“, čímž si navíc koleduje o zpětné disciplinární potrestání.



Tlak hostů po chybě sudího nepolevoval. Naopak - o pár minut později si po centru Vidala vstřelili domácí málem vlastní gól, když jeden z beků srazil míč za brankáře Adána. Poslednímu hráči Betisu se však podařilo míč vykopnout na brankové čáře. Zde už vše proběhlo v pořádku.

"Co se týká té druhé situace, bylo to OK, ale u té první je jasné, že míč byl za čárou. Byla to velmi vážná chyba sudích, ale kdybychom využívali technologii podobnou jestřábímu oku, tak bychom to nyní nemuseli řešit," hlesl po zápase Aleix Vidal, který centroval při obou situacích.Betis v závěru utkání už jenom odolával nájezdům Messiho a spol., ale deset minut před koncem dostal možnost rozhodnout zápas. Castro se téměř z půlky řítil sám na branku Barcelony, ale skvělým zákrokem jej vychytal pozorný Ter Stegen. A tak zatímco domácí mečbolu nevyužili, přišlo potrestání. V poslední minutě základní hrací doby uvolnil Lionel Messi Suáreze a ten vyrovnal. Trenér Enrique si mohl zhluboka oddechnout. „Zachránili jsme bod,“ prohlásil po utkání, které rozhodně nedopadlo dle jeho představ.

