SUPER góly gigantů! Suárezovy nůžky, Messiho volej i sólo mladíka Realu

Jo, tak tohle se nám líbí. 30. kolo La Ligy nabídlo skutečné gólové lahůdky od těch nejlepších. Barcelona porazila Sevillu 3:0 a předvedlo se hlavně duo Luis Suárez a Lionel Messi. Oba borci dostali fanoušky do varu krásným gólem. To Real sice nastoupil v Leganésu bez Cristiana Ronalda, Garetha Balea i Karima Benzemy, ale jejich úlohu převzali mladí. Úžasné sólo předvedl Marco Asensio, dva góly dal Álvaro Morata.

Lahůdky made in Barca

Sevilla už není v takové formě jako v první polovině sezony a Barcelona toho na domácí půdě dokonale využila. A bylo se na co dívat! Lionel Messi hned ve čtvrté minutě napálil míč do břevna, to nejlepší ale mělo teprve přijít.

První gól padl ve 25. minutě a měl ho na svědomí Luis Suárez. Nebyl to ale ani zdaleka obyčejný gól, útočník Barcelony se prohnul ve vzduchu a trefil se parádními nůžkami. „Správný střelec musí vždy vědět, kde je branka,“ smál se po zápase.

Barcelona - Sevilla: 1:0! Suaréz úžasnými nůžkami posílá Katalánce do vedení

Uběhly jen tři minuty a Camp Nou znovu bouřil. Tentokrát se po krásné kombinaci trefil Messi. A za pět minut slavil Argentinec znovu. To když se parádně položil do voleje a levačkou míč uklidil přesně k tyči.

Barcelona - Sevilla: 3:0! Messi nádherně z voleje levačkou zametl balon k pravé tyči

Drzé sólo mladíka Realu

Real Madrid ale také nezahálel. Na půdu Leganésu přijel bez hvězdného dua Ronaldo - Bale, ale nebylo to znát. „Bílý balet“ spustil od začátku smršť a ve 23. minutě vedl už 3:0. Luxusní byl hlavně první gól.

Jedenadvacetiletý Marco Asensio sebral míč soupeři na polovině hřiště, podnikl velké sólo, na jeho konci chytře našel Jamese Rodrígueze a ten měl už snadnou úlohu. „Zidane ví, že se mnou může počítat,“ radoval se po zápase.

Leganes – Real Madrid: 0:1! Úžasné sólo Asensia zakončil ve vápně James

Další dva góly vstřelil útočník Álvaro Morata, ten na 3:0 po nádherné kolmici Matea Kovačiče. A když Leganés snížil na 2:3, přišel ve druhé půli kuriózní zásah. Favoritovi totiž pomohl vlastním gólem rukou domácí Mantovani.

Leganes – Real Madrid: 2:4. Neuvěřitelné! Stoper Mantovani si dal rukou vlastní gól

SESTŘIH La Ligy: Leganés - Real Madrid 2:4. Morata táhl favorita