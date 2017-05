Real staví tým budoucnosti. Už bez Ronalda, ale přijde nový Neymar

Podívejte se na tým budoucnosti Realu Madrid • FOTO: koláž iSport.cz Real Madrid chystá novou armádu. Fotbalisté, který v současné době běhají na hostováních či tvoří záložní B tým, mají v budoucnosti dobývat velké trofeje. Avšak pozor - podle španělského deníku MARCA už u toho nemají být největší hvězdy typu Ronalda, Balea či Ramose. Že to madridskému velkoklubu jde i bez úderného tria BBC, se v aktuální sezoně několikrát potvrdilo. Podívejte se na jedenáctku složenou z hráčů narozených po roce 1990, kterou Real chystá.

Brankář David de Gea na tréninku španělské reprezentace • Foto Pavel Mazáč (Sport) De Gea/Horn/Donnarumma Na této pozici zatím panují největší pochybnosti. Mladý a perspektivní brankář Realu schází. V prvním týmu působí zkušení Keylor Navas a Kiko Casilla. Trojku dělá 23letý Rubén Yáňez, ale rozhodně nepatří mezi adepty na pozici č. 1. Těmi jsou podle španělských médií tři muži. David de Gea (Manchester United), Timo Horn (Kolín nad Rýnem) a Gianluigi Donnarumma (AC Milán).







Obrana

Carvajal (1992) - Varane (1993) - Vallejo (1997) - Theo (1997) Defenziva „bílého baletu" by měla zůstat zčásti v takové podobě, jako je tomu v současnosti. Vzhledem k nízkému věku v ní zůstanou krajní obránce Daniel Carvajal a lídrem na pozici stopera by měl být Francouz Raphaël Varane. Dvojici pak doplní odchovanec Jesus Vallejo, který nyní hostuje ve Frankfurtu. Na levém kraji bude Theo Hernandéz, který by měl do Realu přestoupit v létě z Atlétika Madrid.







Záloha

Kovačič (1994) – Llorente (1995) – Isco (1992) Na trio Modrič – Casemiro – Kroos zapomeňte. O větší prostor na hřišti se přihlásí další chorvatský špílmachr v kádru. Mateo Kovačič už nyní naplno ukazuje své schopnosti a nikdo nepochybuje o tom, že do pár let plnohodnotně nahradí krajana Luku Modriče. V záložní řadě bude vedle něho lídrem Isco a moderním štítovým záložníkem by měl být odchovanec Marcos Llorente, který sbírá zkušenosti v Alávesu.