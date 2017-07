Úžasné El Clásico! Messiho úvod, supergól Realu i Neymarovy hádky

Barcelona prožila fantastický vstup do utkání, naopak Real vypadal na ručník. Už ve třetí minutě zasekl ve vápně soupeře Lionel Messi míč, vypálil a díky teči bránícího Raphaëla Varana mohl slavit. A s ním část plného hlediště v Miami.

Katalánský klub, který v přípravě zatím jen vyhrával, ale v tlaku neustal. A tak přišla 7. minuta, Rakitičova bomba a bylo to 2:0. Trenér Realu Zinedine Zidane nevěřícně koukal, co se to s jeho celkem, který naopak v USA ještě nevyhrál, děje. „Byl to hrozný začátek, strašně snadno jsme ztráceli míče,“ uznal francouzský kouč.

Real se ale probral. Postupně se dostával do kombinace a nakonec také skóroval. Nejprve snížil po krásné individuální akci tvrdou střelou záložník Mateo Kovačič. To nejlepší ale mělo teprve přijít.

Mladík Realu Marco Asensio totiž podnikl ve 36. minutě úžasný sprint z vlastní poloviny, jeho rychlosti se hráči Barcelony nemohli vyrovnat. Španělský klenot našel Kovačiće, ten mu míč chytře vrátil a Asensio s přehledem vyrovnal. Celý brejk trval 11 vteřin.

VIDEO | Sestřih zápasu Real Madrid - Barcelona 2:3





Nejen krásné góly ale ozdobily „přátelské“ El Clásico. Během první půle se totiž dostali několikrát do konfliktu Neymar a Dani Carvajal. Brazilec ve službách Barcelony protihráče zbytečně strčil za lajnou a už to jelo. Nebyl by to důrazný Španěl, aby mu jeho pozornost při příštím souboji nevrátil. Dokonce museli oba kohouty v jednu chvíli ostatní hráči odtrhávat a uklidňovat.

Mimochodem Neymar hned několikrát během zápasu předvedl, jak skvělou formou v přípravě oplývá. Obrana Realu si s ním vůbec nevěděla rady, několikrát si poradil i s více protihráči. Jen v zakončení se trápil, minimálně dvě velké šance spálil. Brazilec každopádně působil hodně motivovaně. Mnozí spekulují, že šlo totiž o jeho poslední El Clásico před přestupem do PSG...

VIDEO | Neymar zbytečně strčil do Carvajala a začala hádka

I ve druhém poločase viděli fanoušci velké množství šancí, ujala se nicméně jediná. To když v 50. minutě naskočil na přímý kop Neymara stoper Gerard Piqué a pohotovou střelou rozhodl. Barcelona ovládla parádní El Clásico 3:2.

Zanedlouho se velcí konkurenti utkají znovu. Už 13. srpna se na Camp Nou odehraje první zápas o španělský Superpohár, 16. srpna je v plánu odveta na Santiago Bernabéu. Máme se na co těšit.