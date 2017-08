Ronaldo dostal trest! Za strčení sudího přijde o odvetu s Barcou i další 4 duely

Nenastoupil v základní sestavě, přesto se stal hlavní postavou El Clásika. Hvězdný útočník Realu Cristiano Ronaldo prožil na půdě Barcelony v prvním utkání španělského Superpoháru fenomenální start, když dal parádní gól na 2:1. Jenže za několik minut hřiště naštvaný opouštěl. Rozhodčí mu totiž udělil druhou žlutou za údajné simulování, přitom předtím za jasné filmování Luise Suáreze nařídil penaltu. To Ronalda naštvalo a do sudího lehce strčil. Za to nyní vyfasoval trest. Nezahraje si celkem pět zápasů.

Ronaldo přišel na hřiště za ohlušujícího pískotu v 58. minutě. V prvních chvílích nebyl příliš vidět, domácí Barcelona navíc vyrovnala na 1:1. Pak to vzal ovšem Portugalec na sebe a parádním gólem vrátil Realu vedení.

Zároveň ale dostal žlutou kartu. Při oslavě branky si totiž svlékl dres a provokativně ho ukázal domácím fanouškům. Napodobil tak oslavu Lionela Messiho, který stejně škádlil příznivce Realu v jarním El Clásiku na Santiago Bernabéu.

Na rozdíl od něj ale Ronaldo prestižní zápas nedohrál. Jeho pád ve vápně po souboji s Umtitim totiž posoudil sudí jako filmování a dal mu druhou žlutou. Přestože opakované záběry ukázaly, že ke kontaktu došlo a Portugalec napadal teatrálně.

Vyloučení bylo podle trenéra Zinedina Zidana nespravedlivé. „Možná to nebylo na penaltu, ale červená karta, to je trochu kruté. Byl to z naší strany skvělý zápas, ale to vyloučení mě naštvalo," řekl trenér „bílého baletu“.

Stop na pět zápasů

Ronaldo si ale zadělal na problémy hlavně svou reakcí po vyloučení. To totiž lehce strčil do hlavního rozhodčího, na což jsou ve Španělsku hákliví. A Portugalec bude pykat. K automatickému jednozápasovému trestu za dvě žluté mu totiž španělská disciplinární komise napařila stopku na další čtyři ligové duely.

Ronaldo tak přijde nejen o odvetu s Barcelonou ve španělském Superpoháru, ale také o zápas na půdě Deportiva, domácí utkání s Valencií a Levante a duel na hřišti Realu Sociedad v La Lize.

Jinak musel být v neděli Real spokojený. V úvodním duelu na hřišti Barcelony vyhrál 3:1 a před středeční domácí odvetou tak má velmi slibné vyhlídky na zisk prvního Superpoháru od roku 2012.