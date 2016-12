Straka jde trénovat do Egypta. Vítej Franzi, jásá klub na internetu

Straku, který během kariéry vedl například pražskou Spartu i Slavii, stejně jako národní tým, už v klubu stihli přivítat. Na twitterovém účtu zdobí tvář českého trenéra modrožluté barvy klubu a přivítání v angličtině. V textové části již kouče vítají oslovením Franz, jak se Strakovi přezdívá.

Český kouč je známý jako velký motivátor, který dokáže oživit a nastartovat uvadající tým i za pomoci zvláštních metod, kdy třeba hráče pozve na tatarák a snaží je vyburcovat. Právě tohle nejspíš klub Ismaily FC potřebuje, protože za lídrem tabulky zaostává o 21 bodů. Na přípravu bude mít času dost. Podle info.cz po pátečním utkání čeká egyptskou ligu měsíc a půl trvající pauza.

نرحب بالمدير الفني الجديد فرانز ستراكا القادم من جمهورية التشيك ⚽👌

Welcome to the new manager Franz Straka from Czech Republic ⚽👌#ismailySC pic.twitter.com/SLhARSgRTj