Jedná se o budoucnosti Necida, chce ho varšavská Legia

V tureckém Bursasporu je to zakleté, útočník Tomáš Necid se chystá na další změnu dresu. Mezi zájemci se objevila Legia Varšava, která by nejraději českého reprezentanta přivítala už po víkendu na soustředění ve Španělsku.

Do Bursasporu Necid přišel v létě roku 2015, po dobrém začátku však ztratil naději na místo v zakladní sestavě a v poslední době se s ním přestalo počítat úplně. Interes projevilo už nizozemské Zwolle, kde úspěšně hostoval už v sezoně 2014/15, nyní se vehementně hlásí Legia.

"Bez komentáře," uvedl na dotaz serveru iSport.cz ohledně nabídky z Polska hráčský agent Jiří Müller, jenž Necida zastupuje a nyní v Turecku jeho situaci řeší.

Pokud by se kanonýr v týmu účastníka Ligy mistrů objevil, byla by to již jeho pátá zahraniční štace. V roce 2009 začal svou anabázi v ruském CSKA Moskva a postupně zkoušel vedle Zwolle a Bursasporu štěstí i v řeckém PAOK Soluň.