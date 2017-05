Právník o Peltovi: Zadrželi ho kvůli prohlídkám. Potrvají asi až do rána

Co se v sídle FAČR dnes děje?

„V budově probíhají prohlídky nebytových prostor. Podle sdělení policie předpokládáme, že by mohly probíhat do nočních hodin. Možná i do ranních hodin. Pak budou následovat výslechy jednotlivých osob. Víc bohužel v této fázi říct nemohu a ani k tomu nejsem oprávněn.“

Co policie hledá?

„Podklady týkající se dotačních programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči svazu a dalším sportovním svazům.“

Jaká je role vašeho klienta?

„Vzhledem k jeho funkcím – jak v České unii sportu, tak na FAČR – on je ta osoba, která jednala za FAČR vůči ministerstvu.“

Je z něčeho obviněn?

„Je zadržený proto, aby se účastnil domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Je jich asi 12, 13 po celé republice. Osoby, kterých se ta prohlídka týká, jsou na místě, kde je prohlídka uskutečňována. To je jediný důvod. Bližší informace podáme až ráno. Předpokládám, že tu budeme do nočních hodin.“

Víte přesně, co se bude dít dál?

„Já se odsud vzdálím, pan předseda tu zůstane, budou prohlídky dalších kanceláří. Já půjdu po dohodě s klientem na prohlídku do Jablonce."

Už byl pan Pelta vyslýchán?

„Informace na některých webech o tom, že se tak už stalo, nejsou pravdivé. Spolupracuje, vydává doklady, označuje ty, které policie hledá. Není to o tom, že by odmítal spolupracovat. Komunikuje a spolupracuje s policií.“