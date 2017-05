Fotbal hledá peníze. Životaschopnost je v řádu dnů, přiznal Řepka

Nálada na úsměvy na strahovském kopci v tuto chvíli skutečně není. Fotbalové asociaci ČR chybí finanční zdroje, jelikož v tomto roce dosud neobdržela slíbené dotační prostředky. Odstupující ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová po jednání s představiteli asociace ve čtvrtek prohlásila, že v červnu stát peníze pošle. Pokud by ale na konto FAČR finance nedorazily, nastaly by velké problémy. „Máme předjednanou půjčku od UEFA,“ nastínil generální sekretář asociace Rudolf Řepka na čtvrtečním setkání s novináři.

Jak vypadá stav financí na FAČR?

„V tuto chvíli se nacházíme ve velmi složité finanční situaci a naše životaschopnost se pohybuje v řádech dnů. FAČR musí už pět měsíců hospodařit s vlastními zdroji, což je problematické. Kdyby se stalo, že finance do konce června nedorazí a příslib paní ministryně nebude splněn, tak by v té chvíli muselo dojít k velmi represivním krokům. FAČR by byl paralyzován.“

Co by to znamenalo?

„Muselo by dojít k absolutnímu snížení nákladů. Paní ministryně nás upozornila, že dojde ke snížení dotací, proto už nyní přemýšlíme nad činnostmi, které sníží náklady. Jeden z nejvyšších nákladů jsou mzdy. Pustili jsme se do personálního auditu, který předložíme v pondělí 29. května výkonnému výboru. Předpokládám, že ten to posune dál na nového předsedu a nový výkonný výbor.“

Budou se úsporná opatření týkat pouze sekretariátu na FAČR?

„Určitě ne. Fotbalová asociace má stovky projektů, organizujeme více než 700 akcí, na kterých pracují naši zaměstnanci. Takže by se to týkalo i těchto projektů. Dopadlo by to na celý fotbal, musely by se zastavit například různé sociální projekty, fotbalové akademie a další věci.“

Dotklo by se to reprezentace?

„A mužstvo a jednadvacítka mají speciální režim ve spolupráci se STES (marketingová agentura FAČR), z našich programů řešíme další mládežnické reprezentace. Například naše devatenáctka letí na mistrovství Evropy do Gruzie, jestli do konce června nepřijdou finance, je možné, že to bude ohrožovat i tyto projekty.“

Uvažujete nad pomocí od UEFA?

„Předjednali jsme půjčku ve výši dvou milionů eur (54 milionů korun). S oficiálním potvrzením čekáme na 2. června, kdy by měl být zvolený nový předseda a výkonný výbor. Půjčka od UEFA je nezbytná nutnost, abychom přežili červen.“

Může být problém s financováním dospělého reprezentačního týmu?

„Může se stát cokoliv, ale v tuto chvíli to nepředpokládám. Plánujeme cesty na utkání do Belgie, do Norska, jednadvacítka směřuje na EURO do Polska. Životní potřeby jsou zajištěné, neočekávám, že by áčko nebo jednadvacítka neodcestovaly. Malý otazník máme u U19, ale věřím, že i toto dotáhneme v případě půjčky od UEFA. Národní tým je výkladní skříň, musíme udělat maximum, abychom mohli reprezentovat na mezinárodní scéně.“

Jak se zmenší počet zaměstnanců na FAČR?

„Nechci strašit, že budu vyhazovat deset nebo dvacet lidí. Budeme se maximálně věnovat personálnímu auditu, možná to na někoho dopadne, musíme uspořit. Ale pokud k tomu dojde, nepůjdeme říkat do médií, že jsme se rozloučili s tím a s tím. Bude hodně záležet, na jakou půjčku nám přistoupí UEFA. Něco máme předjednáno, potom budeme vědět, jak dlouho ještě vydržíme.“ “