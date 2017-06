Memoriál Lukáše Přibyla opět v Ďolíčku. Kdo vyhraje Voráčkův dres?

Šestý ročník Memoriálu Lukáše Přibyla se odehraje v úterý 6. června ve vršovickém Ďolíčku. Program charitativní akce začíná už od 11.00, utkání týmu osobností Real Top Praha vs. Los Hokejos přijde na řadu ve 13:00. Výtěžek akce jde na pomoc nemocným dětem.

Lukáš Přibyl zemřel v únoru 2012 kvůli vrozené srdeční vadě. Začínal jako reportér ve sportovní redakci České televize, poté se stal mluvčím Sparty a pak přešel do Bohemians 1905, kde vykonával funkci klubového ředitele. V prosinci 2011 se dohodl na návratu do Sparty, jako místopředseda klubu však pracoval jen několik týdnů do svého nečekaného skonu ve 33 letech.

V týmech Real Top Praha a Los Hokejos se představí celá řada hvězd sportovního a kulturního života. Můžete se těšit na hokejisty Jakuba Voráčka, Michaela Frolíka a Ondřeje Pavelce, bývalé slavné fotbalisty Vladimíra Šmicra a Tomáše Ujfalušiho, chybět nebudou ani herci Ivan Trojan či Leoš Noha a další.

Program memoriálu:

- začíná se v 11:00 atrakcemi pro děti a mládež

- od 12:30 autogramiáda osobností

- ve 13:00 fotbalový zápas Real Top Praha vs. Los Hokejos

Celá akce je charitativní a pomůže nemocným dětem.

Vstupné zdarma, děti dostanou zmrzlinu, pitný režim a vstupenky do bazénu pro celou třídu. Škola či dětský domov, který bude mít na akci nejvíce dětí, dostane podepsaný dres Jakuba Voráčka.

