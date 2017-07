Koubek: Kadlec si to musí přebrat, o Limberském nejde pochybovat

Jaký na vás udělala dojem Plzeň v Bukurešti, kde uhrála slibnou remízu 2:2?

„Je potřeba ji za výkon pochválit. Hrála takticky, organizačně velice vyspěle. Byla tam vysoká koncentrace, odhodlání a taková zaťatost, v tom byli její hráči lepší než domácí. Plzeň velmi dobře zvládala i obrannou fázi, tam se zrodil solidní výsledek. Nehrála vysoký presink, Kolář s Krmenčíkem napadali až okolo štítového záložníka Bukurešti, nikam se nehnali. Vytvořili kompaktní, středový blok, tam byli v presinku velice dobří. Soupeře dostupovali, vyhrávali souboje, dobře hráli Živulič s Hrošovským. FCSB se snažila zadní linii soupeře překonávat dlouhými balony, na to byla Plzeň dobře připravená. Ve druhé půli, kdy domácí přidali v předfinální fázi víc kratších přihrávek, byli trochu víc nebezpeční. Hlavně v závěru vystupňovali tlak, chtěli vyhrát a šturmovali. Tam bych jedině vytkl Plzni, že to neměla úplně pod kontrolou, jinak si to pohlídala.“

Budou Plzeň v odvetě mrzet dvě inkasované branky?

„Plzeň dobře bránila, ale dopustila se individuálních chyb. Obranný systém byl jinak dobře provedený. U první branky udělal chybu Hájek, byl ve špatném postavení a musel si pomoct faulem. U druhé se nedohodli Limba s Milanem Petrželou, jeden spoléhal na druhého. Limba si myslel, že to Petržela dohraje, ten zase, že David hráče přebere. Ale zůstal ve volném prostoru, nedostal centrujícího hráče pod tlak a tím to celé vzniklo. Domácí ale celkově utkání nezvládli, v úvodu nechali Plzeň hrát, kvůli tomu se dostala do tempa, byla odhodlaná uspět, vycházela jí zvolená strategie.“

Měl jste obavy z obranné čtyřky, která kvůli zraněným hráčům (Hubník, Baránek, vykartovaný Hejda), musela nastoupit ve slepovaném složení?

„Radima (Řezníka) jsem už před lety v Baníku také použil na stoperu, když tam byla nouze. Vím, že to umí hrát, je velice obratný a rychlý, pořád je to dynamický hráč. Nějaké taktické věci tam mohly skřípat, když tam není zvyklý hrát, ale zvládl to velice dobře. Tomáš Hájek ukazoval celou přípravu, že se stává takovým fixním bodem obrany, vede si dobře. Má kvalitní rozehrávku, levačkou dává šikovné balony, pro hráče vepředu dobře zpracovatelné. O Limbovi není třeba pochybovat, je to zkušený hráč, odehraje to všude. Je to pravák, proč by nemohl hrát na pravém beku. I já, když jsem trénoval v Plzni, jsem se tou myšlenou zabýval. Když mi vypadl Řezník, měl jsem tenkrát jen Rajtorala. Věděl jsem, že když bude nouze, můžu tam Limbu použít.“

Co Milan Havel, který na poslední chvíli přišel z Bohemians?

„Pro Milana Havla šlo o nejtěžší zápas v kariéře, bylo vidět, že takové zápasy ještě nemá pod kůží. Střídal lepší okamžiky s horšími, někdy nevykrýval úplně dobře svůj prostor, jednou se nechal lehce obejít jeden na jednoho. Ale na to, že takový zápas hrál prvně v životě, zvládl to velice dobře, dokázal podpořit slušně útočnou fázi. Jak ho znám z Bohemky, mohl by si ještě víc dovolit ve finální fázi, někde na boku vápna zkusit obejít hráče, zatím to hraje spíš zpátky, tolik si nevěří, přitom to umí. Je to pro Plzeň veliká perspektiva, bude se zlepšovat a získávat zkušenosti. Utkání s vypětím všech sil zvládl, určitě mu to dodá sebedůvěru do další práce, je na čem stavět.“

Poučí se Plzeň z odvety s Maccabi Tel Aviv, v níž před dvěma lety pod vaším vedením vyhrála 2:1, následně doma prohrála 0:2 a ve 3. předkole z Ligy mistrů vypadla?

„Dneska je to jiné mužstvo, ale určitě si na ten zápas kluci vzpomenou, budou o něm mluvit. Zaznamenal jsem výroky trenéra Plzně, že na 0:0 hrát nemůžou. My jsme si před dvěma lety neříkali nic jiného. Zdůrazňovali jsme, že by bylo sebevraždou hrát tak, abychom jen hájili výsledek. Chtěli jsme být aktivní, zapomenout na zápas v Izraeli. Určitě jsme nechtěli nic hájit, ale ten zápas se nějak vyvinul. Teď to má Plzeň otevřené, ale myslím si, že kluci by to měli zvládnout, pokud soupeři nedovolí žádné brejky. Defenzivní stránka Rumunů se mi nelíbí, myslím, že se do nich kluci dostanou a doma gól vstřelí.“

Jaká je síla Plzně v porovnání se Spartou a Slavií?

„Plzeň je naprosto ve hře o titul. U Slavie vnímám, že je trošku dál, ale zase je tam hodně změn, Plzeň vidím jako usedlejší mužstvo, které má nesmírně silný kádr. V Bukurešti nehráli Kozáčik, Hejda, Hubník, Kovařík, Pilař, na lavičce zůstali Hořava, Ivanschitz, střídal Zeman. To je nesmírně silný kádr, který zůstává navíc dlouho pohromadě. U Milana Havla jsem rád, že šel do Plzně, to je klub pro něj. Udělal nejlepší, co mohl, že nešel ven ani do Sparty nebo do Slavie. V Plzni se mu to hodně otevře, ti další kluci tam nebudou hrát věčně. Teď musí být trpělivý, určitě nebude v sestavě každý zápas. Jsem přesvědčený o tom, že Plzeň má velice dobrou výchozí pozici v boji o titul.“

Co říkáte na mohutné posilování Sparty?

„Strašně bych Spartě přál, aby jim tenhle proces vyšel. Jde o radikální, zásadní změnu. Mám zkušenost ze své praxe, že moc změn, hlavně v letní přípravě, kdy je málo času, hned nefunguje. Máte pět, šest přípravných zápasů, na to 25 hráčů a jak je máte rozjet? Navíc posily přicházejí za pochodu. V tomhle má Plzeň obrovskou výhodu, je v tom dál, stejně tak i Slavia, která to doplnila méně. Nejsem přesvědčený, že je to u Sparty hned možné, je potřeba mít trpělivost. Třeba to půjde a smeknu klobouk, ale praxe mi říká, že je to složité. Hráči si na sebe musí zvyknout, vytvořit si herní automatismy. Jinak to skřípe, přitom zápasy běží, výsledky musí být hned. Sparta se pro tu cestu rozhodla, teď je to na nich.“

Je takové radikální posilování správné?

„Když se bude dařit cizincům, pro národní mužstvo to úplně dobré nebude. Ale celkově pro český fotbal je dobře, aby byly silné kluby jako Slavia, Plzeň i Sparta. Je nebezpečí, jak tolik cizinců české jádro přijme, jak se to v chemii mužstva projeví. Existuje tam mnoho otazníků, které ve Spartě musí zvládnout, kabina je křehká nádoba, citlivá záležitost. Tady jde o velmi razantní změnu, otočku o 180 stupňů. Uvidíme, budu velmi příjemně překvapený, jestli to bude fungovat hned.“

Překvapilo vás, že Václav Kadlec se nevešel ani do nominace na úvodní duel 3. předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad?

„Jeho teď neposlouchá balon, není ve sportovní formě. Jak ho znám, potřebuje sebevědomí, podporu. Ale sám tomu musí jít naproti, nevím, jak pracuje, jak žije a kolik tomu dává. Jak jsem ho poznal u nároďáku, je to velice pokorný kluk, příjemný partner. Cítím, že potřebuje maximální důvěru. Jestliže trenér Stramaccioni říká, že neplní jeho pokyny, je to problém. Pak má trenér nárok tohle udělat.“

Co se s Kadlecem podle vás děje?

„Venca si to musí přebrat, musí dobře pochopit, co po něm trenér chce, Je tam něco špatně, pro český fotbal to není nic dobrého. Potenciál v něm pořád je. Tohle jde proti potřebám národního mužstva, pokud takoví hráči jako on skončí na tribunách. Přejme si, aby se české týmy dostaly do skupin pohárů, aby hrály co nejvíc zápasů a tihle hráči nastupovali a měli praxi.“

Jaký dojem na vás udělala Slavia v předkole Ligy mistrů proti BATE Borisov?

„Hrála specifické utkání. Na začátku přišel soupeř s kompaktní, hlubokou defenzivou, to nesedí nikomu. Nebylo to otevřené Nice, které si přijelo zahrát přípravu a dostalo čtyřku. Mohlo se tam podlehnout euforii, že Slavia bude mašina na góly. Tak to není, poháry se hrají jinak, BATE je mezinárodně ostřílené mužstvo, každý mistr ligy je silný. Hráli zezadu, Slavia musela dobývat, po vyloučení se soupeř ještě víc semknulo, prakticky se zřeklo ofenzivy. Tohle není jednoduché. Slávisté byli netrpěliví, měli si to do zahuštěné obrany lépe připravit. Trošku mi tam chyběly průnikové přihrávky, možná to chtělo víc střel z druhé linie, víc zakončení. Nevycházely ani standardky. Bylo vidět, že Slavii takový styl hry nesedí. Hluboký, zaparkovaný autobus je problém pro každého, rejstřík Slavie byl v tom zápase chudý.“

Postoupí Slavia?

„Slavia je výborná v důrazu, druhém presinku. Je to silové mužstvo, nehraje až tak líbivě, ale velice účelně, dokáže využít typologii hráčů, které má, V Bělorusku to bude jiný zápas, Slavia bude mít víc prostoru. Myslím, že defenziva Slavie je natolik silná, že by si to měla uhrát.“

Dokáže obhájit titul?

„Slavia v minulé sezoně vyhrála ligu, navíc posílila zkušenými hráči mezinárodního formátu. Pole pro trenéra Šilhavého, jaké hráče využít, je širší, kreativita hry se s příchodem kvalitních fotbalistů zvyšuje, mužstvo. Pavlenka s Barákem, kteří v létě odešli, se nahradili. Určitě jsou největší favorit na obhajobu, nemají moc slabin. O Plzni jsem mluvil, stavím ji prakticky na stejnou úroveň. U Sparty jsem plný očekávání, co se bude dít. Ale z pohledu stabilizace kádru a způsobu hry je zatím za těma dvěma týmy.“

