Střelec Kubalík by mohl hrát KHL za Ufu, Furch pokračuje v Omsku

Jednadvacetiletý plzeňský rodák Kubalík, jenž v kariéře působil mimo západočeský klub již v letech 2012 až 2014, kdy hrál zámořskou juniorskou soutěž OHL, patřil poslední dva ročníky mezi hlavní opory Škody. Stihl během nich odehrát včetně vyřazovacích bojů celkem 121 zápasů a připsal si 97 bodů za 58 gólů a 39 asistencí.

Kubalík, 191. hráč draftu NHL 2013, kdy si ho vybralo Los Angeles, již dříve připustil, že zvažuje nové výzvy, což mu přes platný kontrakt s Indiány dovoluje klauzule o možnosti odchodu do zahraničí. Ten už také v Plzni berou za hotovou věc a shánějí adekvátní náhradu.

"Je důležité, aby to nebyl skok do ničeho, aby to nebyl moc velký krajíc. Musím to probrat, ale až bude čas. I když bych měl rád jasno co možná nejdříve," prohlásil Kubalík na začátku dubna.

V sezoně Kubalík nasbíral v deseti vystoupeních v reprezentačním dresu sedm bodů (1+6). Do nominace kouče Josefa Jandače na světový šampionát ve Francii a Německu se ale nedostal.

Po skončení smlouvy si hledá nové angažmá jednatřicetiletý Mertl, který přišel do Ufy koncem prosince z Medveščaku Záhřeb. Za ruský klub odehrál deset utkání základní části, v nichž dal čtyři góly a na jeden nahrál. V pěti utkáních play off nebodoval.

Furch zůstává v Omsku

Brankář české hokejové reprezentace Dominik Furch bude nadále působit v Kontinentální lize v dresu Omsku. Sedmadvacetiletý člen kádru pro mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem se dohodl s Avangardem na prodloužení smlouvy na další dvě sezony. Uvedly to oficiální internetové stránky ruského klubu.

"Zvažovali jsme různé varianty a došli jsme k rozhodnutí, že nejlepší jak pro Dominika, tak i pro Avangard bude pokračování spolupráce. Ukázal během dvou sezon stabilní formu a fanoušci Omsku si jej zamilovali," řekl webu generální manažer Omsku Viktor Šalajev.

Bývalá opora Slavie Furch přišel do Omsku v roce 2015 po sestupu Pražanů z extraligy. Následně debutoval v české reprezentaci a pak i na loňském mistrovství světa v Moskvě.

V této sezoně KHL odchytal Furch v základní části 53 utkání s průměrem 1,98 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 92,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V play off měl ve 12 duelech průměr 1,91 gólu na utkání, úspěšnost 92,2 procenta a jednou vychytal nulu.

Furch zvažoval možnost zkusit získat smlouvu v NHL a probojovat se do slavné ligy, kde není draftovaný. Nakonec se rozhodl pro setrvání v Omsku. "Byly na stole další varianty včetně té zámořské. Nicméně Omsk byl při jednání velmi rychlý a konkrétní, cítil jsem ze strany vedení velký zájem o mé setrvání a to bylo nakonec pro mé rozhodování zásadní," uvedl Furch v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Omsk v této sezoně vypadl ve čtvrtfinále Gagarinova poháru s Kazaní po porážce 2:4 na zápasy. Loni vypadl ve stejné fázi s Ufou. Furch by rád pomohl klubu v příštích letech k lepším výsledkům.

"Avangard má před každou sezonou vysoké ambice, nicméně pro nadcházející sezonu se tvoří velmi silný tým. Láká mě možnost podílet se na velkém úspěchu, zapsat se do historie klubu. Vedení Omsku ví, co chce, a já jsem přesvědčen, že v následující sezoně budeme náročným soupeřem pro kohokoliv," připojil odchovanec Kobry Praha.

Vedle Omsku měl Furch další zajímavé nabídky. "Zájem o Dominika byl z více stran. Omsk o něj velmi stál. Obě strany ví, co od sebe mohou očekávat, a především je spojuje touha po velkém sportovním úspěchu," uvedl Furchův agent Robert Spálenka.

Angažmá v Omsku se Furchovi při dvouletém působení zalíbilo. "Líbí se mi i město a fanoušci mě vzali za svého. Chci se jim za to každý zápas odměnit. Chci s Avangardem uspět a pomoci k tomu ze všech sil," prohlásil Furch na klubových stránkách.

Na šampionátu ve Francii a Německu začne jako trojka za dvojicí Petr Mrázek, Pavel Francouz. V současné době si po Českých hokejových hrách v Českých Budějovicích vychutnává dva dny volna před středečním srazem a následným odpoledním odletem do Paříže. "Jsem v Praze a odpočívám," dodal Furch.