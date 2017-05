Obránce Jordán má nové angažmá v KHL. Bude hrát v Chabarovsku

"Chtěl jsem zůstat v KHL, takže jsem spokojený," uvedl Jordán. Do Kazaně zamířil účastník loňského Světového poháru v Torontu a tří mistrovstvích světa v letech 2014 až 2016 po devítiletém působení v zámoří. Během něj sehrál i 79 utkání v NHL za Carolinu, v kterých si připsal sedm bodů za tři branky a čtyři asistence.

Za Kazaň odehrál Jordán 36 utkání včetně play off a nasbíral devět bodů za tři trefy a šest přihrávek. Po konci ročního kontraktu se na prodloužení angažmá nedohodl.

"Zájemců o Michalovy služby bylo několik, jenže pak Kazaň předložila kvalifikační nabídku, čímž si udržela jeho práva, aby za něj mohla žádat finanční kompenzaci. To situaci zkomplikovalo. Všechno se nám ale podařilo rychle vyřešit. Michal si přál zůstat v KHL, byla to jasná priorita," uvedl Jordánův agent Robert Spálenka.

V Chabarovsku se Jordán potká se třemi krajany. V Amuru pokračují obránce Jan Kolář a útočník Tomáš Zohorna, do týmu přišel nově také forvard Marek Kvapil z Komety Brno. Cestování z Dálného východu se nebojí. "To nebude problém. Kluci mi říkali, že město je pěkné, v klubu všechno funguje také dobře. Důkazem je, že tam zůstávají a prodlužují smlouvy. To o něčem svědčí. Snad to my Češi potáhneme," uvedl Jordán.

Věří, že bude hodně vytížený a pomůže Chabarovsku do play off, kde Amur v uplynulé sezoně chyběl. "Myslím, že bych měl dostat hodně prostoru na ledě, ještě víc než v Kazani," řekl Jordán, který by měl hrát v jedné obraně s Kolářem. "Honza už mi říkal, že já budu první bek a on mi bude krýt záda."

O start na letošním světovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem přišel Jordán kvůli zranění kolena, které mu ale v přípravě na nové angažmá nezabrání. "Koleno už je v pořádku, těším se na novou sezonu," dodal Jordán.